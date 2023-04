Taneční škola Batukáda v současné době vychovává 17 tanečních párů od dětí až po seniory v různých výkonnostních třídách. Letos jsme také pořádaly nábory do kategorie sólo a synchro dívky pro soutěžní tanec, kde se nám již pár děvčat připravuje na svou první soutěž. Za příspěvek velmi děkujeme.

Marián Synek a Kristýna Zlámalová. | Foto: Se souhlasem Tomáše Zlámala

Dne 23. září pořádáme v Hranicích již 3. ročník mezinárodní taneční soutěže Batukáda CUP.

Během 6 let kdy vysíláme páry na soutěže po celé ČR naše páry již získali mnoho ocenění, medailí i postupů do různých výkonnostních tříd.

Taneční páry se na MČR musí nominovat svými výsledky na postupových soutěžích. Nemůže tam tedy každý. Za Taneční školu Batukáda se letos na mistrovství ČR nominovali dva taneční páry.

Oba naše páry se utkali na MČR s páry z celé české republiky a vůbec si nedli zle.

Marián Synek a Kristýna Zlámalová – tento pár závodně tančí celkem 6 let a již si vytančil nejvyšší možnou taneční třídu pro Juniory a to třídu B

V lednu se účastnili mistrovství ČR v latinsko-amerických tancích, kde se jim podařilo obsadit skvělé 8. semifinálové místo postup do finálové šestky byl už jen kousek…..

V únoru je čekalo mistrovství ČR ve standardních tancích. Tady se jim opět podařilo probojovat do semifinále a obsadit 11. místo.

A nakonec v březnu bojovali na mistrovství ČR v kombinaci 10 tanců kde se jim opět podařilo probojovat do semifinále a obsadit úctyhodné 10. místo.

Dále jsme vyslali pár Šimon Tibitanzl a Zuzana Münsterová, který také tančí šest let a to v kategorii mládež do 21 let, je také držitelem třídy B a obsadil v Praze na svém prvním standardním mistrovství krásné 32. místo.

Děkujeme všem našim fanouškům, podporovatelům, školám, ve kterých trénujeme.

Tomáš Zlámal

