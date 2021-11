Výstava významného hranického malíře Jana Jaroše je k vidění na Staré radnici až do 9. ledna 2022..

Výstava v roce 2021 probíhá in memoriam k nedožitým 100 letům. Malíř vystavoval na Staré radnici před 10 lety.

Jan Jaroš byl bytostný krajinář s hlubokým vztahem k přírodě. Ve své tvorbě vycházel z podnětů reálného světa, ale přetvářel je vlastní tvůrčí fantazií v díla charakteristická specifickou atmosférou a barevností.

Jeho inspirací bylo Valašsko, Beskydy a rodné Hranice, které ztvárnil z mnoha pohledů a v různých ročních obdobích.

Devadesátiny výtvarníka Jana Jaroše, výstava ve Staré radnici v roce 2011.Zdroj: DENÍK/Martin PjentakJan Jaroš

lesní inženýr, profesor a malíř

( * 1921, Hranice † 2014, Hranice)



Jan Jaroš byl lesní inženýr, středoškolský profesor a malíř krajin. Narodil se do významné zemědělské rodiny. Od raného dětsví se věnoval kreslení a malování. Vystudoval Základní školu v Hranicích a poté odmaturoval na Vyšší hospodářské škole v Přerově.



Po středoškolském studiu byl nasazen jako soustružník ve Štýrském Hradci, kde pracoval až do konce války. Poté vystudoval Vyšší lesnickou školu v Hranicích a pokračoval dál studiem lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 1950 získal titul lesní inženýr a později nastoupil jako profesor hospodářské úpravy lesů a dendrometrie na Střední lesnické škole v Hranicích, kde působil až do odchodu do důchodu. Jeho studenti na něj dodnes vzpomínají pro jeho lidské i pedagogické kvality.



Jeho celoživotní zálibou a vášní bylo také malířství, zaměřoval se zejména na krajinu a lesní interiéry. Rád se věnoval krajině Valašska a jen málokdy namaloval portrét nebo zátiší. Své obrazy také vystavoval a podnikl i dvě zahraniční studijní cesty po Skandinávii a Austrálii, kde vytvořil soubor obrazů místních krajin. Své obrazy vystavoval dokonce v australském městě Melbourne. Jan Jaroš zemřel v roce 2014 v Hranicích.



Zdroj: www.muzeum-hranice.cz