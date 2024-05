Hranicemi projely veteránské skvosty. Co dalšího se chystá v květnu?

Poslední dubnová neděle byla dnem, kdy k nám do Hranic zase po letech zavítali majitelé a milovníci veteránů. Oldtimer Club Helfštýn již více než dvacet let pořádá veteránské jízdy, které projíždí našim regionem, a vždy přilákají spousty diváků. Staré stroje, letos jen ty vyrobené do roku 1945, projely Masarykovým náměstím. Přesto, že se zde zastavily pouze na chvíli, zaujaly stovky lidí všech generací.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Historická vozidla projela Hranicemi, 28. dubna 2024 | Foto: Karel Machyl, se souhlasem

Je obdivuhodné, v jakém stavu dokáží majitelé své sto i více let staré stroje udržovat, navíc krásně nablýskané. Akce s názvem „Ze zámku na hrad“ se uskutečnila již potřetí. Po startu z přerovského Horního náměstí se celá skupina vydala na spanilou jízdu po kraji. Minula Horní Moštěnici, Prusy, Čechy, Domaželice, Dřevohostice, Lipovou, Křtomil, Bystřici pod Hostýnem, Loukov, Osíčko, Komárno, Kunovice, Kelč a Ústí. Odtud pak vozidla již zamířila k nám do Hranic. Počasí vyšlo na jedničku. Na Masarykově náměstí u kostela vyhrávala kapela Stanley’s Dixie Street Band, točilo se pivo a vládla skvělá atmosféra. Pánové z Oldtimer clubu také všem přítomným ty nejkrásnější kousky okomentovali. Po zhruba hodině se celá skupina vydala dál přes Drahotuše, Lipník a Týn až na hrad Helfštýn. Čarodějnice se slétly do letního kina v Hranicích. V kurzu byl Harry Potter Je to symbolické, krásná stará auta a motorky na středověkém hradě, který se v posledních letech nadechuje k novému životu a ukazuje, jak se dá historie nádherně skloubit s moderností. Helfštýn je již tradičně místem, kde zástupci obcí regionu předávají poháry účastníkům celé akce. Jsem moc rád, že se letos připojily i Hranice. Příjemnou atmosféru na hradě podtrhla také skupina Diva Baara. Za naše město jsme předali poháry nejstarší řidičce a nejstaršímu řidiči a také dva poháry za nejsympatičtější automobil a nejsympatičtější motocykl. Ten první získala paní Libuše Šulcová. Je to úžasná dáma z Prahy, která v 88 letech sama bravurně řídí svůj motocykl BSA 770 z roku 1929, navíc se sidecarem, ve kterém veze dalšího pasažéra. Klobouk dolů. Spanilá jízda veteránů vyrazila z Přerova na Helfštýn. I s 88letou motorkářkou Pohár pro nejstaršího řidiče jsem měl tu čest předat panu Petru Hošťálkovi z Českých Budějovic, který přijel na nádherném stroji BMW R63 750 OHV z roku 1928. I ve svém požehnaném věku stále podniká na motorce dálkové trasy z Evropy do Asie a zpět. Obdivuhodný výkon. No a která vozidla získala poháry za nejvíce sympatická? Tady jsem se radil s panem Jiřím Richterem, který se svým Fordem T Roadster z roku 1924 získal pohár města Bystřice pod Hostýnem. Společně jsme vybrali automobil Hard Levassor vyrobený v roce 1914, jenž pochází ze sbírky pana Jiřího Kratochvíla z Přerova. Pan Kratochvíl, jeden z těch, kteří před 24 lety Oldtimer Club Helfštýn založili, byl nezapomenutelnou osobností nejen klubu veteránů, ale i všech akcí, kterých se účastnil. Mezi motocykly byl dle nás tím nejsympatičtějším BMW 550 OHV z roku 1927 pana Františka Kotáska. Tip na výlet: Arboretum Makču Pikču je přírodní krása na bývalé skládce Jako aktivní motorkář a vlastník moderního stroje musím přiznat, že tito staří nablýskaní krasavci mají obrovské kouzlo. Dokazují nejen obdivuhodnou zručnost a fortel našich předků, ale i um současných řemeslníků a nadšení vlastníků. Jsem moc rád, že se k této akci po letech opět připojilo i naše město. Počet lidí na náměstí, na trase i na hradě naznačuje, že tento typ akce veřejnost zajímá. Pokud mluvím o hlavním organizátorovi celého podniku, nemohu nezmínit pana Jiřího Zemánka. Byl to on, kdo na přelomu milénia přišel s nápadem na založení Oldtimer Clubu Helfštýn a také stojí za organizací všech akcí klubu. Velká cena Přerova v jízdách zručnosti, Helfštýnský okruh, spanilé jízdy veteránů nebo Air Fest. To všechno jsou akce, za nimiž stojí, které vymyslel a zorganizoval. Navíc stále srší novými nápady. Nejen za „hranickou část“ mu patří velké poděkování. Tip na výlet: Kouzelný hrad Hukvaldy A když už byla řeč o Air Festu, rád bych připomněl, že ten se uskuteční už za pár dní, a to v sobotu 25. května na drahotušském letišti. Účast přislíbili majitelé více než 250 historických vozidel. Představí se také okolo 40 letadel od historických Zlínů, Jaků, všemožných dvojplošníků až po novější stroje. Hlavní hvězdou akce bude pan Petr Jirmus, mistr Evropy a dvojnásobný mistr světa v akrobatickém létání. Poslední květnová sobota bude náročná, protože kromě Air Festu v Drahotuších se konají také Slavnosti města Hranic spojené navíc s výročím 150 let od založení mísrtního hasičského sboru. Masarykovo náměstí a letní kino budou doslova praskat ve švech. Na všechny akce jste srdečně zváni. Snad bude přát, podobně jako minulou neděli i počasí. Karel Machyl

místostarosta Hranic