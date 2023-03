Legendární Vasaloppet – závod na 90 km klasicky v běžeckém lyžování byl v neděli 5. března opět beznadějně vyprodaný. Letos se na start postavila i trojice z Hranicka – Zdeněk Hoffmann a Mirek Gerhard z Hustopeč nad Bečvou a s nimi Martin Horáček z Horního Újezda.

Borci z Hranicka na Vasově běhu 2023 ve Švédsku. | Foto: Zdeněk Hoffmann

Gerhard s Hoffmannem závod absolvovali již roku 2017 a byl to jejich druhý start, Horáček se k oběma připojil svým prvním startem.

Závod ve Švédsku, který již téměř sto let vede ze Salenu do Mory, je mekkou všech běžkařů.

Není na světě populárnější závod jak mezi profesionály, tak i mezi hobíky. Kdo se ho chce zúčastnit, musí se přihlásit rok dopředu a doufat, že bude mít štěstí a vyjde na něho startovní číslo.

Startuje se z deseti vln, v 1. vlně jsou profesionálové a o pořadí v dalších vlnách rozhodují časy a umístění z ostatních závodů světového poháru Ski Classics, kde se započítává i Jizerská 50.

A právě časy z Jizerky poslaly M. Gerharda do 2.vlny, M. Horáčka do 4. vlny a Z. Hoffmanna do 6. vlny. Přesně v 8 hodin se po startovním výstřelu dá do pohybu masa šestnácti tisíc běžců, kteří doufají a věří, že se po devadesáti kilometrech podívají do cíle v Moře.

Vasův Běh není profilově tak náročný jako Jizerská 50, ale je samozřejmě o 40 km delší. Nejtěžší úsek nastává hned po startu, kdy zhruba po kilometru najíždí závodníci do prudkého dvoukilometrového stoupání.

Výhodu mají běžci z předních vln, kdy stoupání do sjezdovky není ještě ucpáno množstvím závodníků. Zbylých 87 kilometrů je s mírnými výstupy postupně klesající až do cíle v Moře.

Na zhruba 35. kilometru je i obávaný prudký sjezd na Risbergu, kde i amatéři dosahují až 45km rychlosti a který se tradičně neobejde bez hromadných pádů. Tomu se letos nevyhnul ani Z. Hoffmann.

Všichni tři Hraničtí laufaři však neuvěřitelně náročný Vasaloppet dokončili.

M. Gerhard s vynikajícím časem 5:21 hodin obsadil 1481 místo, M. Horáček také skvělých 5:57 hodin a 2352 místo, nejstarší z našeho tria Z. Hoffmann dojel do cíle za 7:34 hodin a obsadil 5562 místo.

Zdeněk Hoffman

