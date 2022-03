V tomto ročníku se týmy utkaly ve skupině každý s každým, kdy postoupily do vyřazovacích bojů 4 týmy. Nejprve se o páté místo utkaly týmy PA Praha vs. SKP Zlín s výsledkem 3:1.

V semifinálových bojích týmy FBO SKP Ostrava vs. Centrum Orlová 4:1 a IPA Hranice vs. Falkoni Holešov 4:1. Do finále tedy postoupily týmy – FBP SKP Ostrava a po delší odmlce domácí tým IPA Hranice.

Třetí místo poté získal tým Falkoni Holešov – vítězstvím 1:0 nad týmem Centrum Orlová. Ve finále, které mělo opět výbornou úroveň, zvítězil tým FBO SKP Ostrava nad domácími hráči z IPA Hranice.

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jakub Kopčil z týmu SKP Zlín. Nejlepším střelcem se stal Jan Adamík z týmu FBO SKP Ostrava. Brankářem turnaje byl vyhlášen Ondřej Kopecký z týmu IPA Hranice.

Cenu sympaťák turnaje získal Radek Šterbák z týmu SKP Zlín. Týmy si po náročných bojích odnesly opět hodnotné ceny, za což patří dík sponzorům i příznivcům IPA Hranice.

Konečné pořadí:

FBO SKP Ostrava IPA Hranice Falkoni Holešov Centrum Orlová Policejní Akademie Praha SKP Zlín

Pavel Chlápek,

vedoucí IPAÚS č. 206 Hranice, z.s.

