Hry, sportování i dobroty. Takové bylo ukončení prázdnin v Horních Těšicích

Není to tak dávno, co v Horních Těšicích jsme vítali prázdniny. Vlastně jsou tomu 2 měsíce. A v pátek 1. září se děti loučily s prázdninami. Žádné dítko tam neplakalo, naopak bylo to odpoledne plné her, sportovních disciplín a ručních dovedností.

Ukončení prázdnin v Horních Těšicích. | Foto: Milena Rušarová, se souhlasem

Tak třeba přenášení plastových geometrických tvarů do správných krabiček, skákání přes kruhy, nafouklým balónkem přenést kelímek do druhého a ze 4 utvořit malý komín, přesunováním se po nášlapech na cíl, házení a chytání balónků na suchý zip, ti odvážní skákali přes provaz, chození na chůdách, z papíru si děti vyrobili housenku a když na ni foukali přes brčko, tak se pohybovala - bylo to zajímavé. Za každou splněnou disciplínu dostaly na ruku značku a pak si mohly vybrat nějakou mlsku. Pochutnaly si na výborném občerstvení, které připravily členky kulturní komise a jejich příznivci. Výběr byl rozmanitý, třeba šneky z listového těsta, rolády, několik druhů řezů, chleba se škvarkovou pomazánkou a okurkem. Žízeň mohly zahnat výběrem nealko. Agility i pěna. Prázdninové odpoledne si v Býškovicích užili děti i dospělí A Tonda připravil dřevo na táborák, kde si všichni mohli opéct buřty. Také zaplňovali Hmyzí hotel, který předpřipravili manželé Oravovi. Ten plnili senem, větvičkami, šiškami, dřevem, přidávali mech, kůru ze stromů a vše, co našli v areálu Výletiště. Veverkám i ptáčkům donesli z domu i vlašské ořechy. Věříme, že připravený hotel brzy ožije hmyzem. Ale největším lákadlem bylo promítání pohádky Chlupáčci, kde všichni dostali popkorn v origoš krabičce. V Klokočí obnovili tradici Klokočského srandobraní. Putovali indiánskou stezkou To už bylo tma a také se ochladilo, ale každý dostal pod zadek karimatku a mohl se zabalit do deky. Pohádka nadchla ale všechno má svůj konec i ukončení prázdnin. Tak ještě vše dojíst a dopít a jde se domů. Počasí opět vyšlo, ale zdržet se chvíli déle, tak jsme zmokli. Akce se opět vydařila a děti už se těší na příští rok, jaké překvapení připraví členky kulturní komise naší obce. Poděkování za bezva odpoledne a večer všem, kdo se podílel na hladkém průběhu akce na Výletišti. Milena Rušarová,

Horní Těšice