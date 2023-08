„Ubohý byl start. Obyčejná špuntovka měla konati službu startovní pistole, a proto její funkce působila trapně. Start byl nutným fotografováním a méně nutným proslovem zpožděn o 6 minut."

12.8.1923 – 12.8.2023 - start Slezského marathonu, Opava. | Foto: David Bíbrlík a Petra Pastorová, se souhlasem

Takto neslavně odstartoval nakonec ale velmi úspěšný Slezský marathon z Opavy do Ostravy. Stalo se tak dne 12.8.1923. Zanedlouho to bude tedy přesně 100 let, kdy v 16:36 hodin nezazněl startovní výstřel. Místo něj se před Slezským divadlem v Opavě ozvalo chabé „Puffffff“

„Směrem k Ostravě vyběhlo celkem 17 nejvytrvalejších borců, kteří se utkali se zdarem v hrdinném zápase překonati dva odpůrce, jejich prostor a čas“. Takto zakončil své zhodnocení maratonu s odstupem dvou měsíců hlavní organizátor závodu a hranický rodák Miloš Zapletal (1898-1967) v novinách Duch času.

Maratonské otázky bez odpovědí

Jak probíhal závod samotný? Kdo byl vítěz? Kolik běžců doběhlo do cíle? Opravdu bylo 30 000 diváků? Co počasí? Kolik stálo startovné? Co dostal vítěz? Jak fungovalo organizační zabezpečení závodu? Proč byl závod pět dní před startem zakázán? Spousta otázek a minimum odpovědí. Holt 100 let…

Jsem ryzí běžecký amatér. Ale vytrvalec. To se ukázalo jako dobrá vlastnost. Začal jsem pátrat v kronikách, v dobovém tisku i v ročenkách. Oslovil jsem spoustu lidí v archivech státních i soukromých, psal jsem na univerzity, do muzeí a také třeba na Český hydrometeorologický ústav. Zpět se ozvali všichni.

Nakonec jsem získal více odpovědí, než jsem položil otázek. Díky ochotě těchto lidí se podařilo získat odpovědi na téměř všechny otázky. Závod jsem zmapoval do samotného detailu. Historickou rekonstrukci si můžeš přečíst v mé e-knize „Slezský marathon 1923“.

V tu chvíli jsem pocítil obrovskou úctu k pořadatelům i k běžcům samotným. Hlavní organizátor navíc pocházel stejně jako já z Hranic. Ne. Tohle nebude článek do šuplíku! Chci udělat něco více. A pak mě to napadlo (při běhu, jak jinak…). Chci vzdát úctu těmto prvorepublikovým borcům. Jak? No přece během samotným.

Vyběhneme i po 100 letech

Oslovil jsem Petru Pastorovou, pětinásobnou mistryni ČR v maratonu „Hele, mám takový nápad. Chtěl bych … “ Obratem přišla odpověď „Budu tam!“

O 100 let později a ve stejný čas, tj. 12.8.2023 v 16:36 hodin tak vyběhnu já David Bíbrlík v oddílovém červeno-bílém trikotu BK Ludgeřovice spolu s Petrou Pastorovou (žlutomodré barvy MK Seitl Ostrava) po stejně dlouhé trase. A co ty? Pojď vzdát společně s námi úctu bývalým maratoncům. Přidej se a poběž s námi! Start bude jako tehdy před Slezským divadlem v Opavě a trasa dlouhá 31 km nás přivede do Ostravy na stadion MK Seitl.

Slezský marathon 2023 bude pomáhat

Ne, nebude se jednat o závod, nebude startovné, nebude značená trasa, nebudou občerstvovačky, nebude časomíra, nebude … Bude to prostě sobotní pohodový běh ve vzpomínkové atmosféře. Rád bych ale tuto akci pojal i jako akci charitativní. Osobní důvody mě vedou k tomu, že chci podpořit Nadační fond Kulíšek, který se věnuje nedonošeným dětem. Budu rád, když mě ani v tomto nenecháš samotného. Jak pomoci najdeš níže na odkazu.

Možná budeme na startu sami 2, možná nás bude 20 nebo 200 nebo … kdo ví. V případě zájmu se tak prosím registruj na bkludgerovice.cz/100 Tam najdeš postupně všechny potřebné informace a také historickou rekonstrukci průběhu prvního maratonu. Případně sleduj FB událost 100 - Pocta maratoncům.

Trasu z Opavy do Ostravy bude možné také absolvovat na kole. Ostatně i tehdy bylo na trase více cyklistů než běžců. Proč? Dočteš se v již zmíněné publikaci.

A pokud se přece jen necítíš na závod bez jakékoli podpory, může být pro tebe zajímavou alternativou si zaběhnout desítku, půlku či celý maraton dne 10.9.2023 v rámci Ostrava City Marathonu. Právě ten a finišerská medaile bude letos oficiálně připomínat 100 let od prvního maratonu (nejen) na Ostravsku.

David Bíbrlík a Petra Pastorová,

ti, co chtějí vzdát poctu maratoncům

