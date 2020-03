I Zámrsky zasedly k šicím strojům

Jsou toho plné noviny, internet, zprávy… Vlna solidarity a lidské soudržnosti zaplavila celou republiku a je to krásné. Je to nabíjející to v této chmurné atmosféře strachu číst a vlastně i vidět. Je to neuvěřitelné, jak se najednou dokáže český národ spojit.

Roušky šijí i v Zámrskách. | Foto: Zdeňka Hašová