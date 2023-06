Ve Vyškově se ve čtvrtek 18. května konal již 19. ročník mezinárodní soutěže odborných dovedností v oboru instalatérství. Tato soutěž, která se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje – Jana Grolicha, Cechu topenářů a instalatérů České republiky zastoupeného Bohuslavem Hamrozim a starosty města Vyškova – Karla Jurky, přilákala nejlepší instalatéry ze středních škol Česka, Polska, Maďarska, Slovenska a Rakouska. Jako pravidelně nesmí na prestižní soutěži chybět také šikovní instalatéři ze Střední průmyslové školy Hranice.

Instalatéři SPŠ Hranice. | Foto: Se souhlasem Jana Jakubky

Jako každoročně soutěž pořádala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace. Celkem se účastnilo 14 soutěžících, z toho jedna dívka z Polska.

Nominanty z Hranic se stali ostřílení matadoři, kteří již absolvovali dvě soutěže odborných dovedností ve svém oboru. Nemohl to být nikdo jiný než žáci 3. ročníku – Jiří Heryán a Jakub Vašina.

Před samotnou soutěží proběhlo losování startovních čísel a následně v hlavní aule školy slavnostní zahájení. Jakub si vylosoval šťastné číslo 13. Poté se soutěžící s doprovody odebrali do dílen.

První úkol se skládal ze dvou částí. V první části měli soutěžící správně svařit plastové trubky dle výkresu. V druhé části měli soutěžící vyřezat závity a správně napakovat závitové spoje z pozinkovaných trubek. Když měli obě části nachystané, museli je ještě spojit k sobě, aby vznikl uzavřený okruh.

Následně, když se jim to podařilo spojit, montovali nástěnnou pákovou baterii. Po skončení finální části přišlo závěrečné měření a tlakováni okruhů. Na tuhle část měli soutěžící časový limit – a to 3 hodiny. Jednak se hodnotila kvalita a přesnost, ale také to, kdo to jak rychle udělá, protože se stalo poprvé, že v závěru rozhodoval i čas.

Druhý soutěžní úkol spočíval v montáži topného tělesa, spojování a ohýbání měděného potrubí dle zadaného výkresu. Na tento úkol měli soutěžící bezmála 3 hodiny. Nejlépe se tato část podařila Jakubovi. Jiří tuhle část stihl jen tak tak.

Komisi rozhodčích tvořili nezávislí zástupci instalatérské firmy z Vyškova a zástupci hospodářské komory a také firem, které sponzorovaly tuhle soutěž.

Bylo dobojováno, karty byly rozdány. Soutěžící netrpělivě vyhlíželi slavnostní vyhlášení těch nejlepších.

Jakub a Jiří se odvážně postavili proti silné konkurenci a jejich tvrdá práce se vyplatila. Jiří po velké bitvě nejen s časem, ale také s nervozitou a fyzickým vypětím obhájil 3. příčku.

Jakub se umístil hned vedle Jiřího a vybojoval 2. příčku. Jakubovi chybělo pouhých 8 bodů, aby dosáhl na zlatou příčku. Kluci si odnesli hodnotné ceny od sponzorů soutěže. Ceny, které vyhráli, se jim budou hodit v jejich řemesle.

Soutěž byla velmi vyrovnaná

Kluci byli velmi spokojení se svým výkonem, ale hlavně se svým umístěním. Je to velký úspěch nejen pro jednotlivé žáky, ale také pro celou školu.

„Jsme na naše žáky pyšní,“ řekl učitel odborného výcviku oboru Instalatér. „Je to pro ně ohromná výzva a ukázka toho, že tvrdá práce a odhodlání se vyplácí. Umístění Jiřího a Jakuba opět potvrdilo kvalitu a profesionalitu hranické školy.“

Na Jiřího a Jakuba čekají na začátku června praktické zkoušky

Jiří a Jakube, rád bych vám vyjádřil své upřímné poděkování za vaši reprezentaci naší školy na soutěžích. Vaše úsilí, zodpovědnost a odhodlání při přípravě a průběhu soutěže jsou nesmírně cenné pro náš obor a celou školu.

Jsem velmi rád, jak jste zastupovali naši školu a jak jste předvedli své schopnosti a dovednosti. Vaše účast na této soutěži je obrovským přínosem pro rozvoj vašich talentů a zkušeností.

Je mi ctí, že se mohu učit s tak vynikajícími žáky, jako jste vy. Děkuji vám za vaše snahy a gratuluji vám ke skvělým výkonům v soutěži.

Jan Jakubka

