Jak pomoci dětem s učením? V BASICu nabízíme řešení… Problémy se čtením, psaním nebo počítáním se stávají v poslední době stále více diskutovaným tématem. V Hranicích na Masarykově náměstí v listopadu 2023 otevíráme nové Studijní centrum BASIC, kde budeme pomáhat dětem zvládat tyto problémy pomocí specializovaného individuálního vyučování.

Jak pomoci dětem s učením? | Foto: Silvie Palusková, se souhlasem

„V BASICu odhalujeme u dětí konkrétní bariéry v učení a pomáháme jim je zvládnout. Naučíme je, jak se učit. Znalosti, které získají, budou pak moci použít po celý svůj život,“ říká ředitelka Radka Kuličková.

Jak odhalit, kdy má dítě problémy ve škole a kdy je řešit? Vaše dítě ve škole nestíhá, zpomaluje se a některé učivo je pro něj vyloženě problém? Doma se učíte dlouho, a když se nakonec nějak naučíte, školní výsledky tomu následně neodpovídají? Dítě při učení pláče, vzteká se, odbíhá a nechce se učit?

Doufáte, že tohle období brzy pomine, jakmile začnou ve škole něco nového a vše se srovná? Váháte, jestli danou situaci začít nějak řešit nebo ještě počkat, jak to dopadne?

Neváhejte, čekání se nevyplácí. S přibývajícím učivem je to většinou ještě horší. Jakmile zpozorujete, že se dítě zpomaluje a nestíhá, začněte to řešit hned. Pokud si budete myslet, že si dítě zvykne a nastartuje se, můžete tím dítěti ještě více ublížit.

Problém v učení se začne zhoršovat a nabývat. V případě, že má dítě problém jen v českém jazyce nebo matematice, tato nechuť se s náročnějším učivem může přenést i do dalších předmětů. Čím více obtíží přibývá, tím déle trvá, než se tyto problémy odstraní a dítě se nastartuje. Nečekejte.

Jestliže zpozorujete počínající potíže v učení, řešte je hned. Ušetříte si tím plno času a nervů. Ve studijních centrech BASIC jsou žáci vedeni k tomu, aby si samostatně stanovovali vlastní cíle. Při stanovování těchto cílů vycházejí žáci ze svých aktuálních potřeb a problémů, přičemž se učitel snaží vypozorovat příčiny, které tyto problémy vyvolaly.

Studijní centrum BASIC (www.basic.cz) pomáhá dětem a studentům jakéhokoliv věku. Kromě českého jazyka doučujeme i matematiku a řešíme přípravy na přijímací zkoušky.

Co od nás dostanete? Pomáháme i rodičům. Naučíme vás, jak se s vašimi dětmi učit, aby je to bavilo. Zbavíte se každodenní frustrace a do vašeho života se vrátí pohoda a radost.

Svým dětem zabezpečíte lepší budoucnost. Zavolejte na číslo 734 527 121 a domluvte si bezplatnou informační schůzku. Studijní centrum BASIC Hranice Masarykovo nám. 122, Hranice 734 527 121 hranice@basic.cz