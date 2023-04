V Horních Těšicích, Stříteži nad Ludinou, Nejdku i Středolesí nahradili klapotáři od Zeleného čtvrtku zvony. Za fotografie velmi děkujeme.

Velikonočního klapotání dětí v Nejdku a ve Středolesí. | Foto: Iveta Gajdošová

Klapotání ve Stříteži nad Ludinou 2023

Klap, klap…klap, klap, klap," se ozvývalo celou Stříteží. Na zelený čtvrtek se po mši svaté, kdy všechny zvony v kostelích 'odletí do Říma', sešli děti i rodiče s horního a dolního konce.

A koho bylo víc! Jednou početně převážili horňáci, podruhé zase dolňáci. Připravit jsme se museli opravdu důkladně, protože v pátek se klapotalo čtyřikrát a ještě v sobotu dvakrát, tak velí tradice.

Doprovázelo nás aprílové počasí, ale dobrá nálada v týmech vše napravila. Všem klapotníkům patří velké díky za společné setkávání a za udržení tradice v obci. Příští rok zase!

Naďa Šváčková,

farnost Střítež nad Ludinou

Klapotání v Horních Těšicích 2023

Dnes už běžný školní den po Velikonocích, ale někteří školáci se na 5 dnů volna dlouho těšili. Hlavně ti, co bydlí na vesnici nebo do Těšic jezdí k babičce. A to už přijeli hned ve čtvrtek, aby chodili klapotat necelé 3 dny, kdy nezvoní zvony, protože 'odletěly do Říma'.

A proto je nahrazují klapotáři, vedou jich kapitáni, kteří si zapisují kdo jak chodí na čas, jak umí klapotat, jestli umí verš a jestli nezlobil.

Chodí celou vesnicí už ve čtvrtek v 18 hodin, pak v pátek v 6, ve 12 a v 18 hodin. V sobotu pak v 6 a ve 12 a pak po 13 hodině chodí dům od domu, kde odklapotají verš a pak se pomodlí. Za odměnu dostanou vejce, peníze a také mlsoty.

Po skončení vybírání pak kapitáni vše spočítají a rozdělí podle zásluh. Největší radost z odměny mají ti, co klapotají poprvé v životě, protože to jsou vůbec první vydělané peníze.

Letos ale žádný nováček nebyl, ikdyž kromě Těšičáků klapotal kluk ze Vsetína, od Olomouce a ze Zlína.

Říká se, že Velikonoce jsou svátky jara, ale letos se to počasí nějak nevyvedlo. Zima, foukalo, dokonce i sníh napadl. Takže ogaři se museli dobře oblíknout, čepice, šály a rukavice nesměly chybět.

A to ještě ráno, než začali klapotat, tak se sešli u hasičárny a tam se každý musel umýt studenou vodou z pumpy.

No brrr a letos taková zima. Ale tradice se musí dodržovat, jinak se srazí vajca z celkové odměny. Kdo jak byl spokojený s výdělkem, to nevíme, ale už se kluci těší na příští rok, že opět budou nahrazovat zvony svými klapotkami.

Milena Rušarová,

Horní Těšice

