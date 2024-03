Při pohledu ven z oken člověk těžko věří tomu, že je teprve začátek března. Příroda má letos opravdu řádný náskok a na zahradách i ve volné přírodě je to vidět. Snad už žádné velké mrazy nepřijdou.

Jaro je tady. | Foto: Karel Machyl, se souhlasem

V sadech nám za pár dní rozkvetou meruňky, některým třeba i mandloně, ve skalkách i trávních svítí všemožnými barvami krokusy, tradiční sněženky a bledule doprovází na mezích žlutě zářící podběly, pomalu dokvétají vilíny a někde dokonce zlatice.

Jen dny nás už dělí od vykvetení narcisů, botanických tulipánů a možná i hyacintů. Tentokrát se, milí čtenáři, nevydáme na žádný výlet, na žádné konkrétní místo nebo zajímavou lokalitu.

Taneční obor ZUŠ Hranice má za sebou baletní premiéry Edith a Louskáček. A dál?

Přiložené fotografie určitě lépe, než slova přiblíží zvláštnost tohoto jara, kdy se už v únorových dnech a na úplném začátku března všechno nalévá a pučí a láká ven do přírody.

Je to brzy, ale zastavit se to nedá. Snad to vydrží a čeká nás nejen krásné jaro, ale i příjemné letní dny.