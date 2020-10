„Vánoční balíček to je radost pro děti a rodičům pomáhá v jejich tíživé finanční situaci. Osamoceným dětem bez rodičů dává naději, že na světě nejsou samy a je to pro ně velkým zážitkem. Pro nás je největší odměnou, že dokážeme inspirovat některé děti k tomu, aby samy pomáhaly“, říká koordinátorka projektu Khrystyna Novodvorska.

Každému ochotnému dárci (mohou to být jednotlivci, rodiny nebo pracovní kolektivy) bude přiřazeno konkrétní dítě – dárce zná jeho jméno, věk, velikost oblečení a obuvi.

Obsahem balíčků bývá zpravidla oblečení - mikiny, trička, halenky, ponožky, čepice, rukavice, svetry; věci do školy - pastelky, barvičky, fixy, propisky, pentelky, pro malé omalovánky, kružítka, penály, kalkulačka a něco pro radost na úrovni věku (hra, hračka, autíčko, panenka, stavebnice pochopitelné pro děti, které si nebudou moci přečíst návod v češtině). Radost dětem dělají i krásné vzkazy, které někteří dárci v balíčku posílají.

Děti z jednotlivých měst dostávají dárky zpravidla společně, proto je vhodné, aby věci obsažené ve Vánočním balíčku měly přibližně stejnou hodnotu – cenově balík za cca 1 000,- Kč a váha balíčku nesmí přesáhnout 4 kg.

Všechny nakoupené dárky je nutno zabalit do jednoho balíčku, obalit jej vánočním papírem a opatřit jmenovkou dítěte se jménem a příjmením, městem a seznamem věcí, které balíček obsahuje.

Každému, kdo by se chtěl do akce zapojit a vytvořit balíček plný překvapení dítěti na Ukrajině je k dispozici telefonní číslo 733 755 881, nebo mailová adresa: radka.andryskova@hranice.charita.cz. Vánoční balíček je nutno dodat na Charitu Hranice nejpozději do 1. prosince 2020.

Akci je možné podpořit finančně a přispět na dopravu vánočních balíčků do cíle a to prostřednictvím účtu - 4030207/0100.

DĚKUJEME…

Radka Andrýsková, Charita Hranice