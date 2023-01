Venkovské trhy ve Šternberku KDY: sobota 21. ledna od 7.30 do 12.30 KDE: Hlavní náměstí, Šternberk ZA KOLIK: zdarma

Přijďte si užít bohatou nabídku venkovských trhů i přidružený program na Hlavní náměstí ve Šternberku.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Barbora Burešová

Tematicky tvořivé dopoledne

KDY: sobota 21. ledna od 9 do 12 hodin

KDE: Art Rubikon, Olomouc

ZA KOLIK: 150 korun



Tvořivé dopoledne na téma rytíři a hrady si můžete užít v sobotu od 9 do 12 hodin. Vytvořit si můžete vše, co správný rytíř potřebuje a chybět nebude ani výroba vlastního hradu a ještě něco navíc!

Bublinové hrátky s klaunem Bublínem

KDY: neděle 22. ledna od 10 hodin

KDE: Divadlo na Šantovce, Olomouc

ZA KOLIK: 150 korun

Základní program bubbleshow se skládá z prezentace bublinových triků. Například bublina v bublině, bublinová krychle, bublinový tenis, bublinová sopka, housenka, kouřové bubliny, hořící bubliny, bublinoví hadi, vodopády… a skončí výběrem několika zájemců, které uzavřou dovnitř obří bubliny.

Bublinová dílnička

- workshop, který je součástí představení

- při interaktivní bublinové dílničce naučí děti i dospělé, některé z bublinových triků, které viděli při představení, například bublinový tanec, bubliny v bublině, bublinový tenis

- dostanete k dispozici skvělou bublinovou směs a pomocí různých bublinových hůlek a oček si vyzkoušíte tvoření malých i velkých mýdlových bublin

Bublinové hrátky s klaunem Bublínem. Ilustrační foto.Zdroj: archiv Divadlo na Šantovce

Divadlo, čti!

KDY: neděle 22. ledna od 9.30 hodin

KDE: Moravské divadlo Olomouc

ZA KOLIK: dítě 100 korun, doprovod 50 korun



Předčítání z knihy Avlež Kifla si můžete přijít poslechnout v neděli od 9.30 do Moravského divadla Olomouc. Ukázku budou předčítat herci z divadla. Děti se mohou těšit na tematickou dramatickou a výtvarnou dílničku, která je v ceně vstupenky.

PROSTĚJOVSKO

Malování kvašem

KDY: pátek 20. ledna od 17.15 do 20.15 hodin

KDE: Výtvarná dílna pro dospělé při ZUŠ V. Ambrose, Prostějov

ZA KOLIK: 600 korun

Přijďte se seznámit se zajímavou technikou na pomezí klasické malby temperou a akvarelem. Nechejte se okouzlit jedinečností a sametovým vzhledem kvašové barvy. Tématem na pátečním tvořivém odpoledni budou drobné ilustrace. S sebou si vezměte flashdisk na naskenování vašich obrázků.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Alena Kaňková

Putování se Zimní vílou

KDY: sobota 21. ledna od 9 do 14 hodin

KDE: sraz na vlakovém nádraží v Prostějově a odjezd vlakem v 10.02 na Stražisko

ZA KOLIK: poplatek 30 korun za dítě



Lesní vycházka zimní přírodou pro rodiny s dětmi, při které budou děti i dospělí plnit pro Zimní vílu hravé úkoly. A možná se najde i poklad! Ráno bude společný odjezd v 10.02 vlakem na Stražisko, návrat vlakem ze Ptení do 13.30. Délka trasy asi 3 kilometry.

Hasičský ples

KDY: pátek 20. ledna

KDE: Sportovní a kulturní centrum, Nezamyslice

ZA KOLIK: 150 korun

Tradiční hasičský ples chystají místní dobráci. Těšit se můžete na bohatou tombolu i lákavé občerstvení. Hasiči ve stejnokroji mají vstup na ples zdarma. K tanci a poslechu zahraje Hit Makers. Na telefonním čísle 608 262 726 lze domluvit svoz na ples z okolních obcí.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / David Kojan

Začarovaný Kašpárek

KDY: neděle 22. ledna v 15 hodin

KDE: Sokolovna, Prostějov



Na loutkové divadlo Začarovaný Kašpárek se můžete přijít podívat do prostějovské sokolovny. Představení začíná v neděli v 15 hodin.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Koncert Gentlemen’s Club

KDY: pátek 20. ledna od 20 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 180 hodin

Oblíbená hranická kapela Gentlemen’s Club otevírá nový rok v Karnole. Těšit se můžete na večer hýřící hudbou ska, reggae, soulu či rocku.

Hranická kapela Gentlemen´s ClubZdroj: Deník/Liba Mátlová

Myslivecký ples

KDY: sobota 21. ledna od 19.30 hodin

KDE: Sokolovna, Hranice

ZA KOLIK: 300 korun, s místenkou 350 korun



Klub slovenského kopova chytá na tuto sobotu Myslivecký ples v hranické sokolovně. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Nautilus Band. Součástí bude i bohatá zvěřinová tombola a zvěřinové speciality k ochutnání.

22. hasičský country bál

KDY: sobota 21. ledna od 20 hodin

KDE: Kulturní sál, Lobodice

ZA KOLIK: 120 korun

Přijďte se v sobotu pobavit na již 22. hasičský country bál do Lobodic. K tanci a poslechu bude hrát country skupina Šediváci, těšit se můžete na doprovodný program, vystoupí taneční skupina Prakr z Prosenic a dětská taneční skupina Rhythmickgym z Ivanovic na Hané. Bohaté občerstvení je zajištěno, pořádá Moravská hasičská jednota Lobodice.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Radek Strnad

Symphonic Rock Show

KDY: neděle 22. ledna od 19.30 hodin

KDE: Městský dům Přerov

ZA KOLIK: 250 korun



Rockové hity legendárních kapel v provedení Moravské filharmonie Olomouc a vokálního kvarteta Q VOX pod vedením dirigenta Miloše Machka zazní už tuto neděli v Městském domě v Přerově. Těšit se můžete na hity kapel Rolling Stones, Deep Purple, Pink Floyd, Queen, Van Halen, Ozzy Osbourne nebo AC/DC.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Městský ples

KDY: pátek 20. ledna od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Hanušovice

ZA KOLIK: 150 korun

V Hanušovicích se pátek můžete těšit na městský ples. K tanci a poslchu zahraje Fantasy muzic. Těšit se můžete na slosovatelné vstupenky, připraven bude doprovodný program, bohaté občerstvení a také bohatá tombola.

Myslivecký ples

KDY: pátek 20. ledna od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Bludov

ZA KOLIK: 150 korun



Zatančit si v pátek můžete na mysliveckém plese v Bludově. Na ples se můžete těšit v pátek od 20 hodin v Kulturním domě v Bludově. Chybět nebude ani myslivecká kuchyně a bohatá tombola.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Michal Burda

Náruč severu

KDY: pátek 20. ledna od 18 do 20 hodin

KDE: Centrum společných aktivit, Jeseník

ZA KOLIK: 50 korun

Na netradiční cestopisnou přednášku mladého páru Jirky & Mili se můžete přijít podívat v páteční podvečer. Součástí bude i promítáním filmu z této 450kilometrové expedice ze severního Švédska.

Riflový bál

KDY: sobota 21. ledna od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: 250 korun



Bál v riflích letos láká na songy kultovní kapely Queen s Freddiem Mercurym. Skupina Princess Queen revival bude celý večer servírovat největší hity současných českých i světových hvězd popmusic. Opět se můžete těšit na skvělou atmosféru, tradiční riflovou výzdobu a bohaté občerstvení.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

