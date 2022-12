Silvestrovský hrad Šternberk KDY: sobota 31. prosince od 10 do 15 hodin KDE: hrad Šternberk ZA KOLIK: od 100 do 250 korun

Závěrečnou akcí tohoto roku bude na šternberském hradě akce s názvem Silvestrovský hrad. V sobotu 31. prosince budou připraveni slavnostně naladění průvodci a hrad vyzdobený v duchu Vánoc. Prohlídky se uskuteční od 10 do 15 hodin. Chybět nebude občerstvení a o hudební doprovod se postará flašinetářka. Aktivní návštěvníci se navíc mohou zapojit do závodu v orientačním běhu Silvestrovské kufrování. Trať bude připravena pro začátečníky i pokročilejší běžce. Start i cíl bude přímo na nádvoří hradu.

Adventní hrad Šternberk 2022.Zdroj: Antonín Gerža

Vítání Nového roku

KDY: neděle 1. ledna od 13 hodin

KDE: Hněvotín



Tradiční vítání Nového roku v neděli 1. ledna pořádají v Hněvotíně na Olomoucku. Nejdříve je na programu oblíbená vycházka do nedalekých skal, kde se bude od 13 hodin ochutnávat guláš a opékat špekáčky. V 17 hodin se lidé sejdou před obecním úřadem a zahřejí se voňavým punčem. V 18 hodin bude odpálen slavnostní novoroční ohňostroj.

Novoroční ohňostroj

KDY: neděle 1. ledna v 18 hodin

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Novoroční ohňostroj se po dvouleté přestávce znovu vrací do Olomouce. Oblohu nad městem rozzáří v neděli 1. ledna v 18 hodin, tentokrát bude odpálen z Korunní pevnůstky. Olomoučané si budou barevné světelné efekty za hudebního doprovodu užívat po dobu téměř deseti minut. V prvním dějství zazní skladba Happy New Year od skupiny ABBA, v druhém píseň A Winter‘s Tale v podání kapely Queen a ve finále skladba Sound of Silence skupiny Disturbed. Organizátoři slibují velkou podívanou. Formát ohňostroje bude podobný tomu, který lidé naposledy viděli při říjnových oslavách výročí vzniku Československa.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Attila Racek

Bruslení pro veřejnost

KDY: pátek 30. prosince od 11.30 do 12.30, sobota 31. prosince od 8 do 9 a od 12.30 do 13.30, v neděli 1. ledna od 18.30 do 19.30 hodin

KDE: Zimní stadion, Olomouc

ZA KOLIK: 40 korun



Přijďte si od pátku do neděle ve vymezených časech zabruslit na zimní stadion v Olomouci! Na stadionu jsou návštěvníkům k dispozici lavičky pro přezutí bruslí a sociální zařízení v útrobách haly. Brusle si však vezměte svoje vlastní, ty se na stadionu půjčit nedají.

PROSTĚJOVSKO

Vánoce na zámku

KDY: pátek 30. prosince od 14 hodin

KDE: Zámek Náměšť na Hané

ZA KOLIK: plné vstupné 120 korun, snížené 60 korun

Akce s názvem Vánoce na zámku vypukne na Zámku v Náměšti na Hané v pátek 30. prosince od 14 hodin. Těšit se můžete na vánoční tradice a zvyky, koledy nebo ukázky z pohádek.

Předsilvestrovský výšlap na Chlum

KDY: pátek 30. prosince

KDE: sraz všech účastníků v 9.30 na Tyršově náměstí U lva, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma



Na předsilvestrovský výšlap na Chlum můžete vyrazit v pátek 30. prosince v 9.30. Sraz všech účastníků bude v 9.30 na Tyršově náměstí U lva. S sebou si nezapomeňte špekáček, něco tekutého na zahřátí a samozřejmě dobrou náladu.



Vstříc zdolání vrcholu Chlum, se letos vydalo z Plumlova celkem 84 turistů. 28.12. 2019Zdroj: Klub neorganizovaných turistů na Plumlově

Silvestrovský běh

KDY: sobota 31. prosince od 10 do 12 hodin

KDE: Kolářovy sady, Prostějov

Hezky proběhnout na čerstvém vzduchu a trochu si v posledním dni v roce zazávodit si můžete na Silvestrovském běhu, který bude v Kolářových sadech v Prostějově. Závod bude od 10 do 12 hodin a účastnit se ho můžou všechny věkové kategorie. Přihlašovat se do závodu můžete pomocí on-line formuláře nebo na místě v den závodu.

V Kolářových sadech proběhl čtyřicátý ročník silvestrovského běžeckého závodu, 2018.Zdroj: Deník / Trunda Jiří

Veřejné bruslení

KDY: sobota 31. prosince od 10.30 do 12.30 a neděle 1. ledna od 15 do 17 hodin

KDE: Zimní stadion, Prostějově

ZA KOLIK: 60 korun dospělí, 40 korun děti do 15 let, 20 korun - doprovod dětí



Zabruslit si můžete o víkendu na zimním stadionu v Prostějově. V sobotu 31. prosince se stadion otevře od 10.30 do 12.30 a v neděli 1. ledna od 15 do 17 hodin.

Novoroční výšlap na Velký Kosíř

KDY: neděle 1. ledna 2023 od 8.30 do 15 hodin

KDE: vrchol Velkého Kosíře, Slatinky

Tradiční akce u Rozhledny Velkého Kosíře, kde se setkávají obyvatelé okolních obcí a přejí si všechno nejlepší do nového rok, se uskuteční v neděli 1. ledna na Velkém Kosíři. Velký Kosíř (441 m n.m.) je dominantou hanácké roviny, nachází se mezi městečky Kostelec na Hané, Čechy pod Kosířem a Slatinice. Je opředen mnoha mýty. V roce 1990 vznikl přírodní park Velký Kosíř. Na vrchol Velkého Kosíře vás dovede naučná stezka.

Tradiční novoroční výšlap na Velký Kosíř, se tentokrát vydařil. 1.1. 2020Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

HRANICKO A PŘEROVSKO

Silvestr nanečisto

KDY: pátek 30. prosince od 20 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 200 až 250 korun

Milovníci hudby šedesátých let a písniček Pavla Nováka mohou vyrazit v pátek 30. prosince do Městského domu v Přerově. Koncert začíná ve 20 hodin. Hrát k tanci a poslechu bude přerovská skupina Re-VOX společně s kapelou Šediváci. Chybět nebude ani půlnoční přípitek.

Silvestr nanečisto, 2019.Zdroj: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Prohlídky krytu a jeho technického zázemí s živou osádkou

KDY: sobota 31. prosince od 10 hodin

KDE: Kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 90 korun



Projděte si poslední den v tomto roce od 10 hodin technické zázemí protiatomového krytu pod kinem Hvězda v Přerově s průvodci a živou osádkou simulující činnost krytového družstva v dobách dávno minulých.



Protiatomový kryt v přerovském kině HvězdaZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Silvestrovská zábava

KDY: sobota 31. prosince od 20 hodin

KDE: Dům kultury a sportu, Jezernice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Silvestrovská zábava se bude konat poslední den v roce v Domě kultury a sportu v Jezernici. K poslechu a tanci zahraje kapela Citrus. Ve 21 hodin se můžete těšit na přípitek s ohňostrojem. K zakoupení budou chlebíčky, jednohubky a velký výběr alkoholických i nealkoholických drinků. Sál bude otevřen od 18 hodin.

Novoroční výšlap na Čekyňský kopec

KDY: neděle 1. ledna od 10 hodin

KDE: památník, Čekyňský kopec



Oblíbenou novoroční akcí každého roku je výšlap na Čekyňský kopec, který už má více než třicetiletou tradici. Pobyt v přírodě na Nový rok láká pravidelně stovky lidí - jen loni jich dorazilo sedm set. Sjíždějí se sem z Přerova, ale i okolních obcí a měst. Do terénu vyrážejí jednotlivci, rodiny, ale i pejskaři se svými čtyřnohými miláčky. Přerované už vědí, že trasu i čas si každý volí podle vlastních možností. Na Čekyňský kopec je možné přijít v době od 10 do 15 hodin. V této době je na místě připraveno občerstvení pro dospělé i děti a lze si zde také opéct uzeninu. Akci pořádá Klub českých turistů při TJ Spartak Přerov.



Tradiční novoroční výstup na Čekyňský kopec letos přilákal více než 670 lidí. Je to o něco méně než loni, ale i tak byla nálada skvělá.Zdroj: Vojtěch Podušel

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Bruslení v Šumperku

KDY: v pátek 30. prosince od 17.30 do 19 hodin, v sobotu od 10 do 11.30 a v neděli od 16 do 17.30 hodin

KDE: Zimní stadion, Šumperk

ZA KOLIK: dospělí a děti nad 130 cm 70 korun

Od pátku 30. prosince do neděle 1. ledna si na zimní stadionu v Šumperku můžete přijít zabruslit. V pátek bude otevřeno od 17.30 do 19 hodin, v sobotu v ranních hodinách od 10 do 11.30 a v neděli od 16 do 17.30.

Novoroční výstup na Biskupskou kupu

KDY: neděle 1. ledna od 7 do 16 hodin

KDE: Rozhledna na Biskupské kopě, Zlaté hory

ZA KOLIK: zdarma



Novoroční výstup na Biskupskou kupu si nemůžete nechat ujít ani na Jesenicku ve Zlatých horách. Po oslavách nového roku se přijďte provětrat, a to kdykoliv mezi 7 a 16 hodinou. Výstup k rozhledně je po vlastní ose, kdykoliv během dne.



Výhled z rozhledny na Biskupské kupě.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Novoroční výstup na Háj

KDY: neděle 1. ledna od 9 do 15 hodin

KDE: rozhledna Háj u Šumperka

ZA KOLIK: zdarma

Pokud ještě nemáte žádné plány na dopolední silvestrovskou neděli, udělejte si výlet na Rozhlednu Háj u Šumperka. Novoroční výstup na Háj můžete zahájit kdykoliv mezi 9 a 15 hodinou a výletníci nahoře dostanou účastnický list a novoroční čtyřlístek.

Novoroční koncert

KDY: neděle 1. ledna v 16 hodin

KDE: Kostel svaté Barbory, Zábřeh

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



O novoroční neděli se můžete od 16 hodin těšit na tradiční sváteční setkání při poslechu klasické hudby v Kostele sveté Barbory v Zábřehu v podání Zábřežského komorního orchestru pod vedením Milana Plodka. Sólových partů se ujme houslista Kryštof Kolčava a sopranistka Eliška Minářová. V programu koncertu zazní skladby mistra barokní hudby Johanna Pachelbela, W. A. Mozarta a současného anglického skladatele Johna Ruttera. Po koncertu můžete přijít na neformální přátelské setkání u novoročního přípitku v Bezručových sadech.

