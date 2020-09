Ale v pátek dopoledne, kdy už s nimi nebyl, bylo na jednom místě při chodníčku vytrhané bílé peří – ne moc, ale bylo viz. (po víkendových deštích) dnes už mírně rozlítané.

Takže vyvstává otázka: Kde se ten statný a věrný labuťák ztratil?

Za prvé = nejklidnější a snad nejjednodušší odpověď se zdá, že už od vyrostlých mláďat uletěl !! Ano, byl několikrát viděn, jak nad rybníkem lítá – že by trénoval?

Za druhé = dráždí to vytrhané peří – nesevřel mu hrdlo nějaký okolo pobíhající pes bez vodítka? Ale to by bylo o tom snad ‘slyšet’…

Třetí a nejhororovější ovšem je – ale také bez záruky – prý jedna paní povídala: že bezďáci na lavičce rokovali, že i oni chtějí maso – zabít labuť, je ovšem trestné.

Proto je to zajisté prázdná bublina. A pak – když to dopoledne s rodinkou ještě byl a odpoledne (ve dne, za světla) zmizel? Toho by si přece někdo všiml, ne?

Ani na Ornitologické stanici se nic konkrétního jeden nedozví, těch variant je prý více, jenže = ta zásadní zůstává: labutě mají přívlastek, že si jsou věrni a labutí pár spolu zůstává i po tom, co se mláďata rozletí do světa…

Ta situace na rybníčku člověku na klidu nepřidá… A tak teď, babo, raď !!! Ví někdo z vás více?

Hana Dostálová