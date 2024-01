Se začátkem nového roku 2024 se nám v našem klubu seniorů mění vedení. Dosavadní dlouholetou vedoucí klubu, paní Dagmar Strnadovou, a také její zástupkyni, paní Zdeňku Vymětalíkovou, nahrazuje dvojice Lenka Němčáková a Yveta Klivarová.

Klub seniorů v Hranicích má nové vedení. | Foto: Karel Machyl, se souhlasem

Je jasné, že dvě prvně jmenované dámy budou určitě ze začátku významnou oporou oběma novým vedoucím a budou se podílet, tak jak byly po léta zvyklé na organizaci klubu, přípravě programu, zájezdů a všemožných akcí, které klub pořádá.

Po léta je o činnost klubu mezi seniory obrovský zájem. Vždyť klub má bezmála již téměř šest stovek členů. Město Hranice, jako zřizovatele, může jen těšit, jak aktivní máme seniory. Jasně ukazují, že odchod do zaslouženého důchodu nemusí znamenat odstřižení se od společenského života.

Mnozí členové se velmi aktivně zapojují do činnosti klubu a rádi se účastní všech možných akcí, což jim třeba jejich dřívější zaměstnání nedovolovalo.

Vrátím se ale k paní Dáši a paní Zdeňce. První z nich, Dáša Strnadová, v klubu pracovala dvacet let, už od roku 2004. Za úspěšnou činnost ve vedení klubu obdržela v roce 2019 Cenu města Hranice a byla zapsána do Zlaté knihy města. Druhá z dam, paní Zdeňka Vymětalíková, pracovala v klubu od roku 2012, kdy nahradila paní Danu Čajkovou. I nyní bude ještě po dobu několika měsíců s novým vedením klubu úzce spolupracovat.

V dřevních dobách začínal klub svou činnost s třiceti členy. Díky oběma dámám rostla rychle nejen členská základna, ale rozšiřovala se i nabídka klubu. Ten dnes poskytuje opravdu širokou a bohatou paletu akcí.

Týdenní a měsíční programy jsou členům k dispozici na vývěskách i webových stránkách klubu. V klubové kronice jsou krásně zachyceny vzdělávací akce, besedy, tuzemské i zahraniční zájezdy, rekondice, vycházky, cyklovýlety i přátelská posezení u kávy.

Město Hranice po celou dobu existence klubu s jejím vedením i členy úzce spolupracuje, zástupci vedení města se vždy rádi účastní setkání s členy klubu. Díky vzájemné komunikaci mezi městem a klubem seniorů se daří náměty a potřebné věci realizovat, jako jeden z příkladů uvedu přestavbu půdních prostor, kde vznikl sál pro cvičení a stolní tenis. Klub seniorů se časem stal v dobrém slova smyslu azylem, kde se dá ve společnosti jiných probrat spousta věcí, prodiskutovat situaci, svěřit se s problémy nebo zapomenout na starosti všedních dnů.

Na loňské, závěrečné členské schůzi se probírala nejen výroční zpráva, ale byla vlastně i rozlučkou. Loučily se dvě úžasné dámy, které s hranickým klubem seniorů úzkým poutem spojily velkou část svého života.

Dámy, za to, co jste v klubu dokázaly, vám patří obrovský dík. Za vedení města Hranice a věřím, že i za členy klubu mi dovolte poděkovat vám, popřát hodně zdraví, energie a elánu do dalších let.

Věřím, že nadále budete aktivními členkami klubu a svými zkušenostmi budete oporou novému vedení. Vašim nástupkyním přeji, ať i jim se daří vytvářet pozitivní atmosféru, ať je jejich práce baví a přináší radost nejen jim samotným, ale také všem členům našeho klubu seniorů a koneckonců i občanům našeho města.

Karel Machyl,

místostarosta města Hranice