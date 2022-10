Tento zvídavý, slušný „kluk“ absolvoval naši základní školu na Potštátě, potom jeho studijní kroky směřovaly přes střední školu v Lipníku, Vojenskou akademii Brno, zaskočil si také studovat do Nizozemí do Bunssumu, aby posléze svá studia ukončil opět v Brně na Univerzitě obrany.

Řeč je o řediteli Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany brigádním generálu Ing. Petru Šnajdárkovi.

Tváří podzimních Srdíčkových dnů je malý Adámek, do ulic vyrazí dobrovolníci

O tomto úspěšném muži jsem se dozvěděla z médií. „Toho přece znám“, je to náš bývalý žák a občan z Kovářova – Potštátu. Stále zde má trvalé bydliště, vrací se do Kovářova k rodičům a také jsem se dozvěděla, že po skončení jeho „misí pro stát“ a vojenské kariéry se zde opět vrátí natrvalo do svého domu.

Otevřela jsem si na internetu oficiální stránky Ministerstva obrany ČR a nestačila se divit, kolik má náročné praxe za sebou, čeho všeho dosáhl, kde a jak byl úspěšný i v zahraničí a kolik vyznamenání již obdržel.

Turistický deník: Ranní pozdrav Ondrovi a Haničce a pak z Ondřejníku na Skalku

Mimo jiné v poslední době i za řešení nelehké situace v době pandemické krize, kdy společně s kolegy z armády řešil z úrovně Centrálního řídícího týmu v podstatě digitalizaci procesů řízení českého zdravotnictví za pochodu.

Za toto nasazení obdržel státní vyznamenání I. stupně za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů.

No a zatím zřejmě největším profesním úspěchem bylo v květnu jeho jmenování prezidentem republiky do hodnosti brigádního generála.

Když mizí legendy. Vlachovka je srovnaná se zemí, srub bratří Nedvědů trouchniví

A tak v mé hlavě probíhá myšlenka, že i z malých venkovských škol mohou vyrůst velké osobnosti, stačí jen chtít, mít jasné životní cíle, píli, ctižádost a samozřejmě i pořádný kus štěstí. Třeba by i toto mohla být motivace pro naše žáky i jejich rodiče.

Takže tomuto „klukovi“ – panu generálovi přeji nejen za sebe, ale snad i za obyvatele jeho rodné vesnice mnoho zdraví, spokojenosti, štěstí a hezký život nejen profesní, ale hlavně ten, který žije mezi svými nejbližšími a nejmilejšími.

Hana Kelnarová,

učitelka z potštátské školy a obyvatelka Kovářova

Nejmodernější model Gripenu i akrobatické létání. Dny NATO byly v obležení

FOTO: Jsme národ houbařů. Z lesa lidé odchází s plnými koši. Kde všude rostou?