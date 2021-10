Covidové šílenství živené politicky je jako koule na noze.

Nezbytné hospodářské změny dopadnou do zaměstnanosti. Nižší příjmy obyvatel sníží koupěschopnost a životní úroveň tedy zahájí pokles.

Černá můra každého ekonoma, spirála poklesu, která jednoznačně nastává.

Základními otázkami by mělo být zda budu mít na bydlení a energie. Kolik mě budou stát potraviny a odívání. Zda jsem schopen hradit dětem studium, své životní potřeby a případně, zda mi zůstane potřebná částka na splácení hypotéky.

Polovina národa se ještě směje, ale druhá polovina má vrásky už dnes a to není dobrý stav.

Kde to vzniklo. Před desítkami let začali vědci upozorňovat na zhoršující se životní prostředí. Nebylo to jenom globální oteplování.

Patří sem nehospodárné drancování neobnovitelných zdrojů, emise veškeré lidské činnosti, neekologické chování některých států atd. Jako námořník mohu potvrdit, že Grónsko přišlo o 60 % ledovců a daleko nad severním polárním kruhem není led a sníh. Oblast ostrovů Jan Mayen.

Jako potápěč jsem viděl dopady na dně okolo Seychelských ostrovů i na Rudém moři. Kolegové přijeli smutní i z Velkého bariérového útesu v Austrálii. Vše z 90 % mrtvé, bez korálů a bohatého života.

Tento stav se projevil postupným nárůstem politické aktivity, kde Evropa patří k čelním hráčům. Bohužel jistě potřebné změny provádějí politici a to není dobrá zpráva. Řada rozhodnutí zavání spíše lobbismem než kompetencí.

Nereálné, odborně nekompetentní plánování bez potřebných rezerv vede a povede k významným výkyvům hospodářské i energetické situace.

Tento stav dále zhoršuje politický populismus a osobní zájmy postavené nad společenskou odpovědnost.

Za poslední dva roky bylo významně zvýšeno zadlužení České republiky bez potřebných přínosů a hodně peněz bylo investováno neefektivně. Politická reprezentace nebojovala dostatečně odborně proti celoevropským smlouvám, které způsobují velkou ekonomickou zátěž naší společnosti.

Laicky nazýváno zelené šílenství, odborně European Green Deal. Tandem paní Merkelová a pan premier Babiš jsou pro mě lidé, kteří dokázali prosperující Evropu i Českou republiku dostat za posledních 5-10 let do ekonomického pádu. Bohužel oni si žili, oni vydělali, oni jsou zabezpečeni. My a naše děti to zaplatíme.

V současné době panu Fialovi nezávidím převzetí odpovědnosti v této zemi a v tomto stavu. Bude to složité ekonomické období. Bude vyžadovat pevnou ruku, rozhodnost a empatii pro všechny vrstvy obyvatel.

Lidem bych doporučil, aby se včas začali zabývat svojí finanční situací a zvažovali své rezervy. Řešit věci včas a promyšleně může zabránit řadě problémů.

Jako starosta bych si přál, aby politici všech úrovní utlumili řevnivost, sobeckost, netolerantnost a mysleli na lidi. Bude to potřebné.

Jiří Kudláček,

starosta města Hranic