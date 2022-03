To hospodyně nabízející bohaté občerstvení do ruky, ale i do kočárku místo miminka, pak masky protáčely u domů. A to když medvěd se ujal tanečních kreací, to bylo něco.

Období masopustů je tady! Ve Skaličce tancovali s medvědem, pak si smlsli

Průvod obcházel dům od domu a běda někoho vynechat, to by bylo zla v dědině. Tato každoroční tradice je velice náročná na čas na organizaci a pak na občerstvení ohnivou vodou.

Tentokrát to bylo těžší v období kovidu, ale vše se zvládlo v pohodě a počasí také celkem přálo.

Věra Nesvadbová, Horní Újezd

