„Děkuji všem, kteří si našli v období letních prázdnin čas a darovali to nejcennější. Jsem pyšný na každého z vás,“ pronesl na závěr podplukovník Miroslav Havelka.

Zveřejnění výsledků soutěže proběhlo minulý pátek na nástupu, kde velitel praporu poděkoval všem zúčastněným. Jednotkou s nejvyšším počtem odběrů za dané období se stala velitelská rota. Celkově se do soutěže zapojilo neskutečných 57 dárců.

To byl impuls, za nímž u sto čtyřicet trojkařů následovalo vyhlášení soutěže.

Mnoho vojáků ale daruje krev i mimo tyto praporem organizované odběry, a to podle svých možností a aktuálních služebních povinností.

Párkrát do roka, většinou v období vánoc či velikonoc, je tato aktivita ozvláštněna soutěží mezi jednotkami o nejvyšší počet odběrů. Letos proběhla i v průběhu letních prázdnin.

