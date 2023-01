Bylo to naše tradiční, každoroční setkání, na kterém se vždy dozvíme, jak se o pejsky starat, čím je krmit, kde usínají, jak to mají se zoubky a koupáním, a co všechno umí. Jsou to totiž pracovní fenky.

Poslouchali jsme, jak jim tlučou srdíčka, hladili, mazlili se s nimi a zjistili jsme, že mají na tlapkách plavací blány.

Dozvěděli jsme se mnoho příběhů o tom, jak i ony umí občas zlobit, a jaká s nimi může být legrace. No povím vám, s pejsky je to někdy stejně veselé, jako s dětmi!

Už teď se moc těšíme, na opětovné znovu setkání.

Renata Petrskovská

