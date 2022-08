Za SK Valšovice se do pétanqueových klání přihlásilo šest hráčů: Eva Suková se spoluhráči manželi Koudelkovými (PK Polouvsí), Radka Němečková a Zdeněk Šugar s Petrem Navrátilem (Hapek), Jirka Gratcl a Miluška Kutá s Jirkou Ulmannem (Top Orlová) a Zbyněk Jakeš se spolubojovníky Jirkou Korešem st. (Havaj CB), Petrem Fafkem (PC Sokol Lipník) a Milošem Přibylem (SK Sahara Vědomice).

Divoké devadesátky. Připomeňte si vilu, kde Krejčíř hostil celebrity i mafiány

Odolnost hráčů prověřovaly nejen pevné nervy, ale hlavně nepřízeň počasí. Přetrvávající déšť způsobil hromadění deštníků v areálu a nakonec i rozhodnutí pořadatelů nehrát na hřišti, kde už stála voda a následně postup do čtverky dohrávat na novém povrchu areálu C.

Hranická tenistka Natálie Jana Skácelová zazářila v Ostravě

Se třemi výhrami se do osmičky dostali jen Zbyněk a Jirka s Miluškou. Bohužel se opět postavili proti sobě. Po výhře Zbyňka ve třetím kole se nyní podařilo Jirkům a Milušce výše nasazené hráče porazit. O to smutnější to bylo pro Zbyňka, který zrovna nehrál a všemu přihlížel.

OBRAZEM: Pěchotní srub v Milostovicích u Opavy z dronu. Podívejte se na unikát

Další vítězství nad hráči Fenyxu Adamov postavilo ve finále Jirky a Milušku proti největším favoritům a obhájcům titulu z loňského roku.

Ivo Michálek (Carreau Brno), Jindřich Kauca (PC Kolová) a Daniel Bílek (1.KPK Vrchlabí) potvrdili svou formu a zaslouženě se stali mistry.

Mistrovství ČR 55plus v petanque v areálu ve Valšovicích.Zdroj: Lenka Svobodová

Z pohárů a medailí za druhé místo se však naši hráči velice radovali.

Lenka Svobodová

Fotografie i akvarely. Druhý salon výtvarníků láká do Galerie M+M v Hranicích

Parta Mimoňů i třímetrový vetřelec. Už jste viděli příšerky z Citova? Mrkněte se