V pořadí už 14. ročník Motomše se v Hranicích uskutečnil poslední květnovou sobotu. Tentokrát i za podpory města Hranice ji pořádal stejně jako v předchozích třinácti letech Harley Owners Club Ostrava - divize Hranice. Za příspěvek velmi děkujeme Karlu Machylovi.

Motomše 2023 v Hranicích. | Foto: Karel Machyl

Celé akce se mohou účastnit nejen milovníci motocyklů Harley Davidson, ale všichni příznivci jedné stopy, ať již na svých strojích nebo bez nich.

Součástí setkání na náměstí je tradičně mše svatá v kostele Stětí svatého Jana Křtitele, představení a prohlídka motocyklů všech možných značek i stáří a také spanilá jízda strojů ulicemi města i po jeho okolí.

Akce je vždy věnovaná motorkářům, pro které byla uplynulá sezona tou poslední, je poděkováním za loňskou sezonu a je spojená také s požehnáním jezdcům i jejich strojům do té sezony letošní.

Počasí vyšlo v sobotu na jedničku, a tak se letos sešlo zase více účastníků, zase o něco více obdivovatelů z řad veřejnosti. Před kostelem si tak všichni mohli prohlédnout na 220 motorek od nablýskaných korábů silnic, přes cestovní endura, choppery, sportovní silniční motorky nebo dokonce tříkolky až po Pionýry, „Kozí dechy“ nebo elektromotorky.

Bylo krásné pozorovat, jak si stroje prohlížejí třeba dědeček s vnukem, chlapci, slečny, pánové i dámy všech věkových kategorií. I to je na tom krásné. Je fajn zjišťovat, jak se mezi motorkáři stírají rozdíly ve společenském postavení, jak mezi nimi nacházíme šikovné řemeslníky, podnikatele, dělníky i vysoce postavené manažery nebo státní úředníky.

Věděli jste třeba, že všech čtrnácti ročníků se v Hranicích poctivě účastní i soudce, pan Petr Angyalossy, od května 2020 také současně předseda Nejvyššího soudu? Právě on před pěti lety vystřídal na postu místopředsedy HOG Ostrava hranického patriota a hlavního organizátora celé akce, pana Jiřího Richtera.

Kromě obou zmíněných pánů si Motomši v Hranicích nikdy nenechá ujít ani předseda HOG Ostrava a majitel dealerství Harley Davidson, pan Martin Stopa.

15. ročník s prezidentem Petrem Pavlem?

Na setkání a povídání si s výše uvedenými pány vznikla zajímavá myšlenka. Protože jsme snad prý jediné město, kde jsou ve vedení dva aktivní motorkáři, dohodli jsme se, že stojí za to pozvat na jubilejní 15. ročník k nám do Hranic také pana prezidenta Petra Pavla.

Ten jezdí na motocyklu i na služební cesty, tak kdyby dorazil příští rok i k nám do Hranic, byla by to pocta. A s ním na motorkách i celá ochranka. Ale uvidíme. Snad se to Petru Angyalossymu podaří na setkání s ním vyjednat.

Ještě se ale vrátím k panu Jiřímu Richterovi. Mnozí jej znáte, je to takový srdcař, kterému srdíčko bije nejen pro Hranice, ale také pro jeho obrovskou vášeň a tím jsou veteráni. Motocykloví i automobiloví. Poctivě a tisíce hodin věnuje jejich renovaci.

Část jeho sbírky mohli návštěvníci dvorany hranického zámku obdivovat před čtrnácti dny, kdy byly některé kousky součástí fotografického workshopu a pak také módní přehlídky.

Ve středu 14. června v 17 hodin bude na slavnostní vernisáži na zámku odhalen také poslední a nejčerstvější skvost jeho sbírky, šestiválec Praga z roku 1928, jeden z pouhých deseti zachovaných kusů na celém světě. Krásu nablýskaných strojů vám však přiblíží nejlépe galerie fotografií.

Pokud vám vůně benzínu, krása starých strojů a um našich předků i těch současníků, kteří se jim snaží svým uměním přiblížit, přijďte čtrnáctého do dvorany hranického zámku.

A určitě si nenechejte ujít 15. ročník Motomše. Třeba přijde, vlastně přijede i ……..

Karel Machyl

