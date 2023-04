V životě každé mámy je nejhorší věc, která ji může potkat, když její mládě stůně. Je úplně jedno, jestli se jedná o říši zvířat nebo lidí. Za příspěvek velmi děkujeme.

Mateřská škola Klíček při ZŠ Struhlovsko uspořádala sbírku pro děti v hranické nemocnici | Foto: Lucie Príbelová

Člověčí maminka pečuje o svého tvorečka a přála by si, aby raději stonala ona než její nejcennější poklad na světě. Bohužel, některé nemoci nejdou vyléčit léky a laskavou domácí péčí v domácím prostředí. Nastane čas, kdy děťátko potřebuje pomoc odbornou, v nemocnici.

Když se řekne slovo nemocnice, představí si každý z nás studené a neosobní místo, kde se necítíme dobře, chybí nám naše soukromí, náš komfort.

Na dětském oddělení v Hranicích se starají o naše nemocné děti sestřičky a lékaři, které považujeme za andělky a anděle. Jak je poznáme? Nosí bíle oblečení, mají vlídnou tvář, nechybí jim porozumění a soucit. Leckdy suplují maminky, které nemohou být s dítkem v nemocnici.

Snaží se o to, aby byl pro človíčka pobyt co nejméně stresující, aby ho nepřemohlo obrovské stýskání po mamince, po svém domově. Aby dětem co nejrychleji utekla doba, přijdou z domu vybaveni plyšovými muchlánky, knížkami a nejrůznějšími hračkami.

Mohou také mít na sobě oblečené své nejoblíbenější pyžamko a ty nejbarevnější ponožky. Ty jsou velké neposedy, protože každou chvilku se jedna nebo druhá někde ztratí.

Bohužel, jsou chvíle, kdy není doma čas na zabalení velkého lodního kufru, kde se vleze spousta věcí, aby se náš brouček cítil v nemocnici co nejlépe. Děti sice mohou trávit čas v malebné nemocniční herničce, která je plná těch nejrůznějších dětských pokladů. V nemocnici ale také některé věci chybí, obzvláště dětské oblečení.

Proto se náš ekotým rozhodl, že si alespoň na malou chvíli na malé pomocníčky zahraje. V naší školce uspořádal sbírku pyžamek a ponožek pro děti z pediatrického oddělení v hranické nemocnici.

Mateřská škola Klíček při ZŠ Struhlovsko uspořádala sbírku pro děti v hranické nemocniciZdroj: Lucie Príbelová

Sami jsme nevěděli, jaký bude o sbírku zájem, obzvláště v tak těžké dnešní době. Byli jsme velice překvapeni, kolika dobrými lidmi jsme obklopeni.

Zapojili se nejen rodiče z naší školky, ale také pedagogové a rodiče z naší základní školy Struhlovsko. Celkem se nasbíralo 158 kusů pyžamek a 481 párů ponožek, což pro nás bylo obrovské překvapení!!

Oblečení jsme předali andělkám v hranické nemocnici a odešli s dobrým pocitem, že jsme udělali dobrou věc, že si lidé nejsou lhostejní.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili a do naší sbírky se zapojili.

Lucie Príbelová,

za ekotým MŠ Klíček při ZŠ Struhlovsko, Hranice

