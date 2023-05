Že nevíte, kde to je? Ani já tohle pojmenování dlouho neslyšela, jednou ho přede mnou zmínila ale Marta Tomancová, později pak pan Gustav Oplustil. A přitom jsme denně kolem parkem chodili či jezdili autobusem, byť na opačné straně řeky Bečvy.

Na Kamenské v Hranicích. Dnes už neexistující zbouraná italská stěna v Kropáčové ulici na nábřeží Bečvy. | Foto: Se souhlasem Hany Dostálové

Jedná se dnes už o neexistující zbouranou italskou stěnu v Kropáčové ulici na nábřeží Bečvy (no, Italové přece vždy patřili mezi nejlepší stavitele)!!

Dřívější generace hranické mládeže se v těch místech buď koupávaly, nebo randily. Když jsem si zajela lokalitu v roku 2012 po několika desítkách let nafotit, už jsem ze schodů uklízela prázdné lahve nebo plechovky – z vcelku atraktivního místa se stalo doupě novodobých teenagerů.

Škoda. Na zbourání a pro Hranice tato charakteristická stavební památka ale opravdu nebyla!! Byla přece naší chloubou!! Ty bytelné kamenné sloupy přece cosi pamatovaly!!

Bezpečně nejen na cestě. Projektový den Základní školy a Mateřské školy Bělotín

No, na ty současné úpravy nábřeží Bečvy jsem se ale nemohla jezdit dívat, pohled na tu šílenou likvidační demolici, později pak na to, jak postupují stavební práce rozestavěného díla po obou stranách řeky mi nedělal vůbec dobře!!! Dnes už tam stojí stěna nová, nelíbí se mi, přijde mi totiž jako bílý ‚náplet na tmavém starém svetru‘.

Ze stávajících 5 historických schodišť v italské stěně je jedno a poměrně dost široké (odpovídající 3–4 starým), ale i další tři úzká.

V Ústí vítali občánky a slavili svátek maminek. Podívejte se

Já tomu modernímu vůbec nakloněna nejsem, obdivuji všechny historické letité stavby (i kostely), které pamatují víc než my – těm moderním nefandím, stejně jako se mi nelíbí ani tato stěna, holt, je nevkusná!!! A nedej Bože, aby přišla tak velká voda jako v roce 1997… přemýšlím, že by všechny ty schody (vstupy k řece) musely být, sakra dobře zabezpečeny, aby jimi voda do ulice neprotekla!!

Jestliže má být ale řeka Bečva v budoucnu korigována už na toku výše, bourání stěny Na Kamenské bylo zcela zbytečné – stačilo přece jen poškozené zrenovovat tak, aby původní stěna zůstala beze změny stát!!!

Valšovický klub rozšíří bohatou sbírku trofejí. Slaví 2. místo

Vždyť i ta patina má taky cosi do sebe, nebo ne? Však mnohým nám ta původní opravdu moc chybí!!! A vy, stejní patrioti Hranic jako jsem já, pohlédněte na přiložených 10 fotografií už neexistující kdysi skutečnosti (můžete porovnat i se současností). Tyto nostalgické pohledy si vryjte do paměti a se slzou v oku tiše vzpomínejte…. Ono se nám už totiž nic nevrátí!!

Hana Dostálová

Krásné výhledy na Zámrsky, Hranice i Radhošť slibují lavičky v Horních Těšicích

Děti ze Skaličky poděkovaly maminkám, muži je obsluhovali