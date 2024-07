Ve dnech od 29. června až 1. července proběhlo mistrovství České republiky dorostu v požárním sportu, a to na Městském stadionu v Písku.

V kategorii jednotlivců starší dorost do 18 let se přes okresní a krajské kolo probojoval člen SDH Milotice nad Bečvou Šimon Šuba. Soutěž probíhala ve dvou disciplínách a to běh na 100 metrů přes překážky s hadicemi a běh 100 metrů s přenosným hasícím přístrojem. Na toto Mistroství České Republiky se kvalifikovalo celkem 14 závodníků reprezentující svůj kraj.

Na třetím místě se umístil závodník Zlínského kraje Lukáš Maléř, na druhém místě za Jihomoravský kraj Petr Buchta, na prvním místě za Olomoucký kraj Šimon Šuba. O prvním místě rozhodl čas 17,12 sekundy v disciplíně běh 100 metrů přes překážky.

Děkujeme za reprezentaci a do dalších závodů přejeme hodně úspěchů.

Autor

Bedřich Šuba