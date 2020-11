Abychom trochu žáky rozpohybovali i o prázdninách, přišel vyučující tělocviku, pan J. Gazdík s velkou podzimní výzvou s názvem Dojdeme až do Lisabonu?.

Hlavním cílem bylo zaznamenávat v období podzimních prázdnin a dvou víkendů, celkově tedy po dobu 10 dnů počet kroků a dosáhnout hodnoty 3 600 000, což přepočtu tvořilo přibližně 2520 km.

A to je právě relativní vzdálenost vzdušnou čarou z Potštátu do Lisabonu, hlavního města Portugalska. Všichni přihlášení, a bylo jich nakonec 40, mohli denně do přehledné tabulky zaznamenávat ušlé kroky a navíc mohli také vkládat fotografie ze svých výletů a procházek.

Do akce se zapojili žáci napříč ročníky, někteří zaměstnanci školy a dokonce i rodiče a paní místostarostka.

A jak to všechno dopadlo?

Stanoveného cíle jsme dosáhli a do dalekého Lisabonu v Portugalsku jsme nakonec došli. To však není jediný přínos celé akce. Mnohem důležitější je, že se podařilo plnit cíl společnými silami, že nás to donutilo jít ven, do přírody, být se svými blízkými, poznávat okolí i vzdálenější kraje.

Pro představu pár údajů z vyhodnocení výzvy:

celkový počet kroků: 3 711 956 (cíl 3 600 000)

přibližný počet zdolaných km: 2598 (cíl 2 520)

celkový počet účastníků: 40 (38 aktivně zaznamenávalo kroky)

nejsilnější den: neděle 25.10. (548 090 kroků)

Top 5 nejlepších sporťáků:

pan učitel Gazdík

paní učitelka Stískalová

žákyně 9. třídy Sára Bartoňková

žákyně 7. třídy Markéta Skýpalová

žák 9. třídy Daniel Maršálek

Nejlepším patří velká gratulace, poděkování zaslouží nejen panu učitel Gazdík za vymyšlení celé akce, ale i všichni účastníci výzvy.

Ukázalo se, že když táhneme za jeden provaz, můžeme dosáhnout mnohé. Ve škole už navíc chystáme nové výzvy, které snad přitáhnou i další žáky a dospěláky z řad pracovníků školy i rodičů.

A jak říká pan učitel: "Jak a kdy se dostaneme zpět z Portugalska?"

Za školu a účastníky akce

Karel Machyl, ředitel školy