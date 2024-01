Milí lidé z Hranic a okolí, ráda bych vás informovala o aktivitách, které se nabízí v nově vzniklém komunitním centru Křídla všem. V Hranicích funguje centrum od listopadu 2023.

Nové komunitní centrum Křídla všem v Hranicích. | Foto: Věra Bundilová, se souhlasem

Sídlo je kousek pod náměstím na ul. Svatoplukova 47, v 2. patře. Je zde k dispozici vybavená herna pro děti různého věku, kuchyňka, relax místnost a pracovna pro individuální konzultace a terapie.

Náš spolek tvoří nadšenci, kteří chtějí přinést do Hranic tak trochu jiné aktivity pro děti, mámy, táty, rodiny, jednotlivce a všechny, koho naše akce osloví.

Současně provázíme a podporujeme lidi na cestě seberozvoje. Jsme otevřeni všem a hledáme různé možnosti spolupráce, tvoření aktivit a propojení různých skupin lidí. Naše činnost nám dává smysl a moc nás baví, přestože začátky byly náročnější.

Nové komunitní centrum Křídla všem v Hranicích.Zdroj: Věra Bundilová, se souhlasemVěříme, že se nám časem podaří získat podporu i z jiných zdrojů, než z vlastních. Pořádáme pravidelné akce i jednorázové aktivity, které by vás mohly zaujmout, případně vám třeba v Hranicích chyběly:

- Pořádáme besedy, workshopy a další setkávání se zajímavými lidmi i tématy.

- Sdílničky pro maminky s dětmi (0-5 let)

- Klub pro děti v domácím vzdělávání (5-12 let)

- Smyslohraní - kroužek senzomotorického rozvoje dětí

- Setkávání pro ženy - Ženské kruhy

- Setkávání pro muže - O čem muži s ženami nemluví

- Klub hraní deskových her

- Konstelační večery

Mimo to je možnost objednat se v centru k individuálním konzultacím nebo terapiím (kineziologie, kranio terapie, metamorfní masáže, předporodní příprava, laktační poradenství).

Sledovat nás můžete na Instagramu i Facebooku: @Křídla všem, kde můžete v různých příspěvcích a videích vidět, co se u nás děje a samozřejmě vás zveme k osobnímu setkání. Troufám si říct, že se všichni u nás cítí velmi dobře. Těšíme se na vaši návštěvu.

Věra Bundilová,

předsedkyně spolku Křídla všem