Libor Beneš se narodil v roce 1955 v Táboře. Vyučil se automechanikem. Původně pracoval jako státní zaměstnanec v oblasti raketové techniky.

Absolvoval Lidovou školu umění v Havířově a působí jako výtvarník samouk.

Jeho kresby a obrazy jsou kombinací technik tuhy, uhlu, akvarelu a kvaše s motoristickou tématikou a drobnými „radostmi" ze života.

Tématem obrazů je obyčejný život, jeho běžné strasti i radosti.

Na výstavu obrazů můžete do Galerie Severní křídlo zámku zavítat až do 7. ledna 2022 od pondělí do pátku v provozní době Městského úřadu.

