Písnička byla vždy doplněna vystoupením. Tancem, cvičením, básní a vystoupením hasičů. Byla to ukázka, co všechno se za pět let naučily. Po hodinovém programu bylo každé dítě hodnoceno paní ředitelkou a třídní učitelkou.

Zážitkový program pro všechny přinesl víkend na zámku v Hustopečích nad Bečvou

Vzpomněly přednosti každého samostatně za celou dobu. Děti po představeni pozvaly na parket všechny učitelky a učitele i z mateřské školy a všem předávaly krásné růže a vlastní dárky.

Loučení trvalo dlouho a v očích děti, učitelek a učitelů bylo vidět i slzičky štěstí. Nechyběla společná fotografie a společný tanec s rodiči a všemi přítomnými.

Děti s maminkami připravily bohaté občerstvení a na výletišti bylo veselo až do večera.

Jak to bylo s Karkulkou? Děti to v Pohádkovém lese ve Skaličce zjistily

Bylo to hezké loučení a poděkování děti za jedenáct let prožitých doma ve Skaličce, protože po prázdninách budou odjíždět do Hranic a tam bude podstatně více děti pohromadě.

Osobně děkuji za hezké a milé odpoledne a věřím, že příští rok pozvou děti i ostatní občany obce Skalička na loučení se školou.

František Pavlík

SOUTĚŽ. Pochlubte se květinovou výzdobou a vyhrajte atraktivní ceny!