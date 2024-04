Měsíc knihy si připomínáme v naší organizaci ČČK v Horních Těšicích každým rokem. Letos jsme se sešli v klubovně v pátek 22. března. Přišly všechny věkové kategorie a všichni si donesli knihy, které je zaujaly nebo mají rozečtené.

Měsíc knihy si připomněli v Horních Těšicích. | Foto: Milena Rušarová, se souhlasem

Nejmladší, Márinka, nám ukázala a vyjmenovala pohádkové postavičky za pomoci maminky z pohádkového leporela Ach ta láska. Pak vyprávěla Lucinka o své knížce a taktéž její kamarádka a spolužačka Klárka. A Janička shrnula příběh z knížky Valentýnka. Tyto slečny jsou žačkami 1. stupně, ale obsah knih nám všem svými slovy přiblížily.

Amálka donesla komiksovou knížku o Japonsku, která se čte odzadu dopředu a také nám názorně ukázala, jak se taková kniha čte. Je studentkou víceletého gymnázia, kde se učí Japonsky.

Paní Liduška donesla knihu Tomík na cestách, kde autor procestoval hodně zemí a píše o nich ve své knize, je to tak zvaný cestopis. Paní Jarka je takovou sběratelkou kuchařek všech směrů - cukrářské, moučníky, pomazánky, kuchařka naší vesnice a mnoho dalších a snad jich má víc jak dvacet. Ale jakmile uvidí nějakou, co ještě nemá, tak neodolá a už ji má v knihovně.

Rovněž jsme četli jednu povídku z Diamantové sekery od spisovatele Jaroslava Tichého. Paní Eva, která byla na návštěvě u rodičů, také přijala naše pozvání a přiblížila obsahy knih Toulavá kamera, které jsou pravidelně vysílané v televizi.

Poté jsme diskutovali o knihách, které koho zaujaly o spisovatelích a shodli jsme se na tom, že v dnešní době se málo čte, což je škoda.

Během vyprávění jsme ochutnali chlebíčky, řezy od Evy, cukroví z oslavy sedmdesátin. Nechyběla kávička, pečený čaj nebo limonáda.

Ještě děti psaly, co se jim v naší obci líbí či nelíbí a co by chtěly vylepšit nebo si přály. Ale to až někdy příště. Odpoledne se vydařilo a díky všem, kteří přišli a hlavně hlavní aktérce, předsedkyni spolku.

A jelikož se blíží Velikonoce, tak kraslicovník zdobí prostor u kaple na návsi.