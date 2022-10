Všechno si pěkně prožít….

Vyzkoušet si nejen masku a pláštěnku, ale třeba i neprodyšný protichemický oblek. A v další učebně spolu se zdravotníky nacvičit masáž srdce.

Jak říká Marek, jeden z žáků osmé třídy: „Byla to dřina, ale super, že si to můžeme zkusit, s tou figurínou je to jako naživo!“

Za chvíli je už celá třída u nové sanitky IVECO, i zde si mohou děti vše vyzkoušet – například nakládání zraněného na nosítka.

V jedné z přednáškových místností pak dvojice vojáků přednáší o přežití. „Je toho tolik co můžeme dětem říct, jak postavit přístřešek, jak rozdělat oheň nebo získat pitnou vodu v nouzových podmínkách, je vidět že to zajímá fakt všechny! Ale chtělo by to dvakrát tolik času,“ směje se rotmistr M. K., zatímco svazuje větve tkaničkou a vyrábí improvizované sněžnice.

Ukázky nejen na koukání z dálky

Kromě sanitky přivezli s sebou vojáci na školy novou Toyotu Hilux nebo Tatru PRAM 815. Samozřejmě nezapomněli na ukázky výstroje, radiostanici a taky maskovací obleky pro ostřelovače.

Takzvaný „Hejkal“ si hned mezi všemi získal patřičnou pozornost, protože každý chce mít fotku, na které vypadá jako Jožin z bažin.

A trochu se i zapotit

Pro žáky 1. stupně uspořádali vojáci z olomouckého Krajského vojenského velitelství na Základní škole Svisle v Přerově sportovní soutěž pětičlenných družstev na překážkové dráze v tělocvičně.

Fandění u toho bylo jako na fotbale! Aby ne, nejlepší dostali ceny jako na skutečných závodech. „Na konci dne koukám na hodinky a je tam 12 kilometrů naběháno,“ říká kapitán Karel Hausmajer a dodává „Super atmosféra, děcka jsou vážně soutěživá!“

POKOS není žádná nudná teorie

O poznání klidnější jsou pak přednášky zaměřené na informace o armádě, obraně státu, krizových stavech, branné povinnosti a o samotném projektu POKOS.

Během nich pracovníci odboru komunikace i vojáci dětem představili Armádu České republiky a její poslání. Na základě osobních zkušeností přiblížili působení armády v zahraničních operacích.

Eva Zítková,

odbor komunikace Ministerstvo obrany ČR

