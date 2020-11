Mezi nimi mohou být i naši bývalí spolupracovníci jakéhokoliv povolání a společenského postavení – starostové města, učitelé, umělci, historici, spisovatelé, sportovci… Zvláštní kategorií jsou oběti válek a totalitních režimů. Je velmi důležité připomínat si jejich osudy a životy, které jsou nám příkladem vysokých morálních hodnot, pevných charakterů, odvahy, životní píle a nezlomnosti.

Letos si připomínáme 150. výročí existence Gymnázia Jakuba Škody (GJŠ) a tudíž i jeho zakladatele a prvního ředitele Jakuba Škodu, který se narodil před 185 lety (20.4.1835) a zemřel před 135 lety ( 28.10.1885).

Dožil se pouhých 50 let a zanechal po sobě odkaz, který je vzhledem ke krátkosti jeho života obdivuhodně rozsáhlý. O tom jsme se mohli více dozvědět ze sdělovacích prostředků během letošního stopadesátého školního roku Škodova ústavu.

Zalistovala jsem ve stoletém Almanachu gymnázia v úvodní historické části, jejíž autorem je PhDr. Fr. Sedláček, nejdéle sloužící ředitel školy (1962-1990). Na straně 36, kde se pojednává o smrti a pohřbu Jakuba Škody, je možno si přečíst výzvu Spolku pro postavení pomníku J. Škodovi z května 1886, která je podepsaná tehdejším starostou města Přerova Dr. Fr. Skácelíkem. Uvedu jen citát z tohoto dokumentu, který stručně charakterizuje osobnost Jakuba Škody:

Ctitelům, přátelům a žákům zesnulého ředitele Jakuba Škody

Jakkoliv stálý zápas o nejdražší statky národa po každém věrném synu vlasti požaduje obětí nemalých, přece víme, že vyzývajíce ctitele, přátele a žáky Škodovy k poslednímu uctění památky jeho, které se má státi postavením důstojného náhrobku nezapomenutelnému nebožtíkovi, nedojdeme přijetí nepříznivého. Jesť to upřímná vděčnost, která nás všechny spojí, k této poslední poctě.

Památka Škodova sice žije a bude žíti v jeho dílech, ale stalo se pěkným zvykem nenechati mluviti jen skutky, nýbrž prokazovati uznalost a vděk za zásluhy získané o dobro národa, obce, písemnictva nebo mládeže. Škoda na všech těch polích zásluh si získal platných, nehledaje odměny.

Pomník byl postaven a 149 let je důstojným památníkem Čestného občana města Přerova. jímž byl jmenován roku 1880 ku příležitosti oslav 10 let trvání gymnázia a působení jejího zakladatele v Přerově.

Letos se město postaralo o jeho obnovu. Byly opraveny obrubníky a na vrcholu bílého obelisku je pták v rozletu, opět s oběma křídly, jedno totiž mnoho let chybělo a při nedávné opravě se našlo poškozené a přispělo tak k obnově hrobového místa. Kromě medailonu s reliéfem Škody je zde pamětní tabule s charakteristikou zemřelého a bílá barva pomníku vévodí svému okolí, takže se nedá minout bez povšimnutí. Je to opravu důstojné pietní místo.

Ráda bych ještě z výše jmenovaného stoletého Almanachu citovala ze vzpomínek maturanta z roku 1892 Fr. Obrtela na straně 186, kde autor píše:

„Nemohu nevzpomenout také prvního ředitele našeho Gymnasia Jakuba Škody vzácné paměti, jehož životní plamen dohasínal, když jsme vstoupili do sekundy. Byl to čestný, velmi vzdělaný muž na pravém místě a velký přítel mládeže. Vidím ho jako dnes, jak z okna svého bytu v prvním patře dívá se na nás, když jsme si v poledne hráli na dvoře s jeho synem Jaroslavem, který byl s námi v téže třídě a došel až do oktávy, ale konce nedošel. Následoval otce, kterého jsme již v říjnových dnech roku 1885 doprovázeli ve slavném průvodu na přerovský hřbitov. A za několik let i spanilá sestřička Jaroslavova šla za otce i bratrem, propadajíc témuž nelítostnému osudu. A jiný bratr ještě v chlapeckých letech utonul již předtím s kamarádem v Bečvě při koupání. Jaký osudový úděl měla ta přerovská Nioba, manželka a matka tolika obětí!“

Takový nelítostný osud postihl rodinu prvního ředitele gymnázia. Sám Škoda se zapsal nejen do historie školství a kultury města Přerova, ale celé pokrokové české pedagogické veřejnosti.

Vždyť Přerov se tak stal jeho zásluhou sídlem třetího nejstaršího českého gymnázia na Moravě, po Brně a Olomouci. Ti, pro které neúnavně pracoval a tvořil, na něj nezapomínají a každoročně mu věnují pomyslnou kytici vděku, když přistupují k místu jeho posledního odpočinku.

Libuše Geryková,

bývalá profesorka GJŠ