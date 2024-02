Dětem se ve škole nedaří, pokud samy v sebe nevěří a nemají jistotu. Nejistota má více důvodů a jedním z nich je, že děti nejsou samostatné a že za ně některé povinnosti dělají jejich rodiče. Pokud děti nemusejí doma skoro nic dělat, nedostanou možnost vybudovat si jistotu samy v sebe.

Další roli hrají nasbírané neúspěchy, nezdary a selhání. Nebo i to, že rodiče či učitelé mohou mít tendenci na nich neustále hledat chyby a upozorňovat na ně: „Podívej se, tohle máš špatně. Tohle se ti taky nepodařilo.“

Čím víc má v sobě člověk selhání a neúspěchů, tím víc mu klesá jistota. Dítě nevěří, že by něco mohlo zvládnout samo, a raději dovolí, ať to za něj udělá někdo jiný. Má v dané oblasti nízkou jistotu, a proto se do aktivity nechce vůbec pouštět.

Je na rodičích a učitelích, aby tento trend obrátili. Pojďme v dětech budovat samostatnost, aby věci, které by měly být schopny zvládat, opravdu zvládaly. Dopřejme dětem zažít úspěch a získat více jistoty ve své schopnosti. Pochvala a potvrzení jejich snahy toto jen podpoří.

