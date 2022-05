Expozice je tak již měsíc přístupná veřejnosti, a to až do konce června. Návštěvníky při prohlídce doprovází dobové fotografie a hlasy pamětníků, kteří pochází z Olomouckého kraje.

Do podzemních prostor protiatomového krytu v centru Olomouce umístila Paměť národa výstavu odkrývající příběhy 20. století. První návštěvníky kryt přivítal 22. března.

Do samotného interiéru se pořadatelé snažili zasahovat co nejméně - zůstala původní vzuchotechnika, protitlaková komora i rezervoáry na pitnou vodu. Expozice představuje pět mimořádně zajímavých osudů obyvatel Olomouckého kraje.

O svůj příběh se podělili političtí vězňové Marie Susedková a Antonín Huvar, sudetská Němka Erika Bednářová, Jiří Fišer, který byl jako dítě spolu se svým dvojčetem v Osvětimi podroben pokusům Josefa Mengeleho a nechybí ani osud Tomáše Hradílka, signatáře Charty 77.

V malých telefonních ústřednách se lidé s příběhy pamětníků mohou seznámit i v soukromí za těžkým závěsem, kde si zároveň pod dobovou lampou přečtou jejich složku, úřední zápisy, ale i osobní korespondenci.

Jedna z místností slouží jako promítací plocha pro dvě desítky velkoformátových projekcí archivních fotografií, které jsou obohacené originálním zvukem.

Lidé tak zažijí příjezd Wehrmachtu do Olomouce v přímém přenosu, ale i revoluční rok 1989. Olomoucká expozice v Bezručových sadech je pro veřejnost přístupná ve středy, pátky a víkendy od 14 do 18 hodin a potrvá až do konce června.

Výstava s prohlídkou zabere přibližně 60 minut.

Nela Sikorová

