Přijeli k nám lektoři z Ornitologické stanice z Přerova a ukázali nám, čím vším se zabývají.

Na prvním stanovišti jsme se dozvěděli, které druhy ptáků jsou u nás nejhojnější, zkoušeli jsme je z obrázků poznat a trochu jsme si o nich popovídali.

Potom jsme velmi úspěšně poskládali „budkové stavebnice.“ Řekli jsme si, jak musí taková budka vypadat, co musí splňovat, aby se v ní různým druhům ptáků líbilo, kde má viset a jak bychom se o ni měli během roku starat.

Kousek dál pod lesem bylo druhé stanoviště. To bylo to pravé ornitologické. Pan lektor nám popsal a ukázal speciální ornitologickou odchytovou síť, vysvětlil nám, proč se ptáci kroužkují a postupně nám ukazoval a popisoval druhy ptáků, kteří se do té sítě zrovna chytili.

Zblízka jsme si prohlédli sýkory koňadry, strakapouda malého, pěnice a budníčka. Po prohlídce jejich zdravotního stavu a fázi přepeřování byli okroužkováni a poté vypuštěni do volné přírody.

V odpoledním vyučování jsme spolu s žáky osmé a deváté třídy rozvěsili po okolí školy 20 ptačích budek, které jsme vyrobili v rámci jiného školního projektu zaměřeného i na polytechniku.

O tyto budky se následně budou starat žáci šestého ročníku spolu se svým třídním učitelem a celoroční pozorování budou zpracovávat jako svůj dlouhodobý projekt.

Během celého našeho ptačího dne jsme měli krásné letní počasí a všichni jsme si užívali nádhernou přírodu, kterou tady na Potštátě máme.

Také se těšíme na to, až ty naše ptačí domečky navštíví jejich noví majitelé a my je budeme moci pozorovat, budeme se o nich učit a naše nové poznatky předávat dále. Třeba mezi děti v naší mateřské školce.

Martina Jeřábková,

učitelka ZŠ a MŠ Potštát