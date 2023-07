Radíkovský kapr má své vítěze. Deset rybářům ulovilo 632 cm ryb

V Radíkově zahájili prázdniny 1. července už tradičně soutěží pro malé rybáře do 15 let Radíkovský kapr. Už před devátou hodinou si rybáři vybírali místo u rybníka pod golfovým hřištěm, aby měli co nejlepší místo a největší úlovky. Letos se podařilo 10 rybářům ulovit 632 cm ryb, které pouštěli zpět do rybníka.

Radíkovský kapr 2023. | Foto: Milena Foltýnková, se souhlasem

Nejúspěšnější rybářka v kategorii do 10 let byla Natálka Tvrdoňová, která ulovila 294 cm ryb a vytáhla i nejdelší rybu dlouhou 31 cm. Na druhém místě byl Toník Šobora s 94 cm a třetí Robin Kořínek s 64 cm. V kategorii do 15 let zvítězil Ondra Pollak se 42 cm. Jeroným Haitl a Lukáš Zámrský byli druzí, ale měli smůlu, ryby nebraly. Na akci, kterou připravilo obecní zastupitelstvo, se podílel i Myslivecký spolek Radíkov, který připravil ukázky shozů paroží a střelbu ze vzduchovky, kterou si mohly vyzkoušet děti i dospělí. Děti si mohly nechat pomalovat obličej od paní Radky Kunovské ze Špiček nebo se svézt na voze taženém koňmi pana Miroslava Šuláka s panem Zdeňkem Šromem z Milenova. Pro všechny generace bylo připraveno chutné občerstvení. Starosta obce děkuje všem za pomoc při přípravě této zdařilé akce. Milena Foltýnková