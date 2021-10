Jak to všechno začalo?

Část ženského týmu Radíkova se po únavných extraligových bojích rozhodla ukončit kariéru a další část hledala novou motivaci.

Původní vtip, že by holky mohly nastoupit za muže, se zdál být směšný. Kdo by chtěl běhat s holkama? A kdo by chtěl takový tým podpořit?

Postupně však nahlodával jejich myšlenky čím dál víc a z vtípku se stal plán, který začal nabírat reálné obrysy.

Co bývá v jiných týmech největší problém, se tady totiž ukázalo jako problém nejmenší - personální složení. Když kluci zjistili, že to není vtip, byla nová motivace na světě i pro ně.

Přestože v podpoře pro tento tým nebyli všichni zajedno, podařilo se přesvědčit domácí základnu o pomoc. Díky Romanu Hynčicovi a nakonec i SDH Radíkov se podařilo zajistit sportovní vybavení. Díky L. Kopřivovi a SDH Jasenice zase dopravu na závody.

V roce 2018 se družstvo mužů (a žen) umístilo v mužské kategorii Velké ceny okresního sdružení hasičů Přerov na 4. místě a v Podhostýnské hasičské lize na místě 5.

Dokazáli tak, že i jako tým s téměř polovinou žen, dokážou konkurovat klasickým týmům a dokonce bojovat i o příčky největší. Místo zklamání se dostavila motivace v boji vytrvat.

V roce 2019 obsadil Radíkov 3. místo ve VCPR OSH Přerov a stal se dokonce senzačně vítězem PHL. V roce 2020 se díky epidemiologické situaci tyto ligy nerozběhly, ale radíkovští hasiči našli možnost absolvovat ligu v jiném okrese a stali se vícemistry Biomac Hanácké extraligy.

Přestože v týmu dochází každoročně k personálním obměnám (holky se střídají v těhotenstvích a porodech) a někteří kluci odchází namotivovaní za lepším na extraligu, rozhodl se tým zkusit štěstí i v roce letošním.

Objevily se i myšlenky na změnu kategorie z mužské na veteránskou, nikdo totiž nemládne. Zároveň existovala i možnost konce "v nejlepším".

Ze všech variant zvítězila ta první, a to pokračovat v zaběhlé kategorii a doladit taktiku pro novou sestavu. Ovšem prvotní výkony byly jako na houpačce a až v druhé části sezony se podařilo výkony ustálit.

Proto po velmi krušných začátcích a nezdarech věřil v úspěch málokdo. O to větší a neočekávaná byla radost na konci sezony.

Radíkovští muži se stali mistry VCPR OSH Přerov pro rok 2021! Na PHL situace nevypadala vůbec dobře, tým stoupal až ze samého dna tabulky.

Bylo to drama až do posledního závodu, kde se Radíkovu podařilo vyhrát a obhájit mistrovský titul i na Podhostýnské hasičské lize. To co se na začátku léta jevilo jako téměř nemožné, se stalo skutečným. Double pro rok 2021!!

Libor Hynčica