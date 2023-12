Rok v jedné zahradě v Hranicích. Podívejte se

Milí čtenáři, je pár dní do Vánoc a za okny to na prosinec ani nevypadá. Pravda, sníh jsme si i v nížinách možná týden užili a věřím, že sněhová peřina naše zahrady, pole a louky ještě zakryje. Zda to bude letos, to si tvrdit netroufám, ale tuto zimu snad ano.

Rok v jedné hranické zahradě. | Foto: se souhlasem Karla Machyla

V tomto příspěvku si dovolím vrátit se trochu v čase a nabídnout vám obrázky zahrady, tak jak se v průběhu roku měnila. Nejsou seřazeny od ledna do prosince, jsou takříkajíc pel-mel, ale i tak snad potěší a připomenou probouzející se jarní přírodu, letní sluníčko i barvy podzimu. Najdete mezi nimi i ty zimní se sněhem a ledem, ty voňavé s květy a plody, které nám přináší námi milované oázy klidu a oddychu, kde pracujeme až z nás pot leje, ale i relaxujeme a čerpáme energii. Advent v Hranicích. Podívejte se Mohl bych znovu mluvit a psát o Karlu Čapkovi a jeho vztahu k zahradě, o tom kouzlu, které člověka omámí a polapí, o tom kousku půdy, trávníku, o truhlíku, skleníku, alpinu, nechám ale raději promlouvat fotografie. Všechny byly pořízeny v naší domácí zahradě v Hranicích. V galerii jich naleznete více než stovku a doufám, že se budou líbit a v tomto čase i zahřejí.