S komedií Krtek vystoupilo ve Skaličce divadlo Schod z Valašského Meziříčí

Divadlo u nás ve Skaličce má stále v kulturně společenském životě své místo. Domácí, skalický spolek, si ani já moc nepamatuji. Před padesáti lety se již pravidelně pětkrát ročně přes zimní období jezdilo autobusem do divadla do Olomouce. Posledních dvacet let jezdí divadelní soubory do Skaličky, ale nezapomíná se na návštěvy divadla v Ostravě nebo Praze. Za příspěvek velmi děkujeme.

S komedií Krtek vystoupilo ve Skaličce divadlo Schod z Valašského Meziříčí. | Foto: František Pavlík

V sobotu 4. března večer k nám přijelo divadlo Schod z Valašského Meziříčí. Divadlo Schod vzniklo v roce 1973 a poprvé vystoupilo na Silvestra v M-klubu města Valašské Meziříčí. Vzpomenu jejich současnou éru. Schod hraje pouze vlastní hudební komedie-muzikály, které čerpají jak z historie,tak i ze současnosti, někdy i pohádky. Nepotřebuje k tomu oponu a v M-klubu sedí jeho diváci u stolu restaurace. A není ani tak divadlem, jako veselým pohledem na neveselý svět. Ale potřebuje elektrický proud, protože mu k tomu pohledu hraje divadelní kapela, a potřebuje diváky, kteří nechají starosti doma a přišli se bavit. Tato slova se úplně vyplnila u nás ve Skaličce. Poprvé se nesedělo v řadách, ale u stolu na sále a všech sedmdesát přítomných nechalo starosti doma a bavili se s radostí a smíchem celý večer. Komedie Krtek s kriminální zápletkou a spoustou skvělých písniček v podáni živé kapely bavila celý sál. Krtek v podáni divadla Schod, není malým roztomilým zvířátkem se sametovým kožíškem, ale tvorem poťouchlým a veskrze nepříjemným. V podobě nezvané příbuzné naruší radostné soužití novomanželů a dokáže jim velmi zkomplikovat život. Ve hře vystupovala tajuplná kartářka, která uměla předvídat důležité okamžiky. To vše bylo zdramatizováno kriminální zápletkou. Všichni přítomní se báječně a mile bavili cely sobotní večer a děkujeme účinkujícím a věříme, že ve Skaličce nebyli poprvé a naposledy. František Pavlík