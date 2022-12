Seznámila nás s plány obce, kde žije 150 obyvatel. Z toho je 74 mužů, 76 žen a průměrný věk je poměrně vysoký a to 46 let. V obci máme 50 občanů důchodového věku.

Nejstarší občankou je paní Františka Rýparová, pan Veselka je o 3 roky mladší. Nejmladším občánkem je Mateo Martinec, který se do obce přistěhoval z obce u Přerova. Rovněž nás seznámila s kulturními akcemi, které se uskuteční do konce roku.

Dobráci ze Skaličky, Zámrsk, Ústí i Horních a Dolních Těšic skládali účty

Poté jsme si připili na zdraví, úspěchy a osobní pohodu v nadcházejícím roce. A to už byly připraveny místní děti, aby nám předvedly pásmo básniček, písniček, Janička s Toníkem zahráli na trubku a harmoniku.

Největší potlesk sklidily při ztvárnění pohádkových večerníčků jako Pat a Mat, Bob a Bobek - králíci z klobouku, Křemílek a Vochomůrka, Šmoulové a mnoho dalších.

Na závěr nám předvedly taneční hip hop Dědoles, což jsou barevné ponožky. Za svůj výkon sklidily velký aplaus, protože jejich kulturní vložka se všem moc líbila.

Zpěv vánočních koled se linul Horními Těšicemi

Sál byl slavnostně upravený, na stolech výborné koláče, nealko nápoje a po roznesení jídla, což byl řízek a brambor, se roznášela káva nebo čaj, ale také víno, prostě co, kdo chtěl.

A to už si představitelky obce sedaly mezi důchodce a debatovali o tom, co by chtěli v obci změnit nebo vylepšit. Nebo jen tak si popovídat o životě, o zdraví, o dětech, o tom, jak se dříve žilo a srovnávali to s dnešní uspěchanou dobou.

Tak se povídalo, vzpomínalo, srovnávalo a domů jsme si odnášeli kalendář na příští rok, dvousetkorunovou poukázku do lékárny a mýdlo ve tvaru andělíčka.

Děti ze Špičkové školky vydaly vlastní kuchařku. Pokřtil ji Tomík na cestách

Poděkování patří obecnímu úřadu za čas, který věnoval na setkání s nejstaršími občany obce, rodičům a dětem, které předvedly skvělé herecké výkony.

Milena Rušarová,

Horní Těšice

