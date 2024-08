Všichni senioři byli po příchodu hezky přivítáni a ženy dostaly krásnou červenou růži. Nechyběl podpis do pamětní knihy. Nejednalo se ovšem o podpis pro doložení vyučtování. Šlo o důležitý doklad a vzpomínku pro všechny další generace.

Stejně jako minulá léta se i letos sešlo šedesát tři seniorů. Setkáni zahájila paní starostka a uvedla malou školačku s krátkým vystoupením. Po ní opět přebrala mikrofon paní starostka a žádala seniory, kteří mohou vstát o minutu ticha za zemřelé. To byl jediný smutný okamžik jinak hezkého a veselého setkání.

Po slavnostním přípitku paní starostka postupně poděkovala všem seniorům za jejich celoživotní práci a seznámila nás se vším, co se v obci udělalo. Zmínila také plány do budoucna. Nezapomněla vyjmenovat i všechny kulturně společenské akce. Po paní starostce vystoupila na podiu Foltynkova kapela, která hrála až do nočních hodin.

Po prvních písničkách přenechala parket skupině Alimáhl, která měla dvě vystoupení orientálního tance. Všem se tance líbily a děvčata byla odměněna bohatým potleskem .Po jejich vystoupeni bylo podáváno jídlo doplněné kávou, koláči, čepovaným pivem, vínem a nechyběla ani slivovička.

Během celého odpoledne se o nás seniory staralo zastupitelstvo, kulturní komise a paní starostka. Rádi si k nám i přisedli a povídali si s námi o dění v obci. Pan Foltynek hrál na podiu, ale nezapomněl na minulá setkáni a přišel s harmonikou mezi nás, abychom si společně zazpívali známé písničky. Po jedenácté hodině jsme se pomalu rozcházeli domů po hezky prožitém večeru na výletišti mezi staršími spoluobčany naší Skaličky.

Autor

Pavlík František