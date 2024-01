Šipkový turnaj, konaný na Tři krále, se letos v Hrabůvce obzvláště vydařil. Celá akce se poprvé konala v kulturním domě obecního úřadu a zúčastnilo se jí rekordních 69 hráčů z Hranicka, Přerovska, Olomoucka a Plzeňska.

Šipkový turnaj o putovní pohár Mistra Hrabůvky, amatéři. | Foto: Hana Doležalová, se souhlasem

Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií a to turnaj amatérů a Hlavní turnaj. Do turnaje amatérů se přihlásilo 28 hráčů. 1. místo vybojoval Karel Vaněk z Lazník, 2. místo Jiří Kopeček z Hranic a 3. místo patřilo hráčce Kateřině Šmídové.

Hlavního turnaje se zúčastnilo 41 registrovaných hráčů. Vítězem hlavního turnaje a Putovního poháru Mistra Hrabůvky se stal Jiří Řehák z týmu Hospůdka u Bagarů Skalička, na 2. místě se umístil Pavel Pjajčík z týmu Panteři Hranice a 3. místo patřilo Vladimíru Koláčkovi také z týmu Panteři Hranice.

Obhájcem a největším favoritem turnaje byl domácí hráč Kobry Hrabůvka Lukáš Kuchejda, který nakonec skončil na 5. místě. Tradičně nejstarším hráčem byl Zdeněk Hadaš z Hrabůvky.

Díky našim partnerům jsme v turnajích rozdali zhruba 80 hodnotných cen. Skvělou práci odvedli členové místního týmu Kobra Hrabůvka, kteří zajistili organizaci turnajů, předávání cen a výborné klobásy z udírny. Děkujeme všem hráčům za účast v soutěži a těšíme se na opětovné setkání u šipek v Hrabůvce.