Prvním úkolem byla série skoků přes gumu. Tato disciplína měla několik variant podle toho, odkud pocházely maminky. Jinak se skákala ve Skaličce, jinak v Těšicích, ale jiné prvky měla v Malhoticích.

Některé děti "gumu" nikdy neskákaly, ale s pomocí nápovědy žen, které gumu držely, tak skoky zvládly celkem bez problému. Bára s Luckou ji skákaly spolu současně a byly úspěšné.

FOTO: Okolo Uhřínova aneb Starý celník, Ambrůzova skulptura, Špirutka i krávy

Některé děti napřed skákaly panáka na rozcvičení těla. Ten byl nejméně náročný. Největší problém byly přeskoky přes švihadlo. Ty větší pak to jakš takš zvádly po delším tréninku.

Ale ty menší neměly nějak šanci. Totiž švihadla byla hodně dlouhá a když si je ti maloši několikrát omotali kolem ruky, tak se jim odmotávala a nemohli se soustředit na sportovní výkon.

Ale je nutné všechny pochválit, že se snažily párkrát švihadlo přeskočit. Za nasbírané razítka pak dostaly "Céčka". To bylo radosti, a tak hned začaly spojovat jednotlivé barvy v náramek, nahrdelník nebo jen vbarevného hada.

Chcete vědět, jak se ty houby v lese jmenují? Podívejte se do naší fotogalerie

Po náročných sportovních disciplínách zahnaly žízeň limonádou a k zakousnutí dostaly jednohubky nebo napečené laskominy. Tyto upekly členky a příznivkyně kulturní komise obce Horní Těšice.

Ale nejvíc vytížená byla paní Hýžová z Milotic, která pomalu až do setmění prováděla tetování pro děti i dospělé. Napřed si děti nechaly tetování dát na jednu ruku, pak na druhou a když se na něho dostala zase řada, tak na nohu, pak na druhou, na tvář, na břicho a kdoví, kde by si vybrali atraktivní místo, kdyby se nesetmělo a při umělém osvětlení to nejde provádět.

Jaké bude helfštýnské Babí léto? Zpěvačka Mucha, kněz Heryán a herečka Holubová

Tetování podlehly i některé maminky. Ale za 7 dní se vše smaže a je po kráse a toho si byli všichni vědomi, že to není navěky.

Mezitím už se vytahovaly z udírny klobásy a jejich vůně přilákala masožravce a tác byl v mihu prázdný. Tak se muselo počkat na další "várku".

Ale vše šlo jak na drátku. Pivo bylo orosené a k poslechu hrál DJ Strýc Mánek. Také na parketě byl umístěn Bublinovník a to děti se předháněly, kolik bublin jim ulpí na ruce nebo ve vlasech. Tančily v tom reji bublin a velice jich to bavilo.

Nakonec se zapálila vatra a hned bylo tepleji. Dokud sluníčko svítilo na část výletiště, tak bylo příjemně. Ale jak zapadlo za kopec, tak bylo dost chladno. Ale vesměs všichni byli dobře oblečeni, ale teplo z ohně bylo příjemné.

FOTO: Jsme národ houbařů. Z lesa lidé odchází s plnými koši. Kde všude rostou?

K večeru přicházeli dospěláci na klobásy z udírny, dobře vychlazené pivo a jen tak si posedět a popovídat si. A to je taky účelem těchto akcí v naší obci.

Chtěla bych poděkovat všem, kdo zajišťoval hladký průběh celé akce, obecnímu úřadu za to, že nezapomínají na ty naše nejmenší občánky a všem, co přišli a jakkoliv si podvečer užili.

Milena Rušarová, Horní Těšice

Z deníku Tomíka na cestách aneb Bláznivá cesta z Hranic pro tuktuk do Afriky

Turistický deník: Na Lysou horu přes Malchor a Medvědí skálu, za západem slunce