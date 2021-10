Cestou do kopce jsme pozorovali papoušky Ara, venkovní úklid (kluci měli zážitek z malého traktoru), dále opičky, tapíra, mravenečníka a lachtany.

Dozvěděli jsme se, že slůně je kluk, narodil se 6.6. 2021 a měřil necelých 90 cm. Nyní už váží 100 kg. Jeho maminka se jmenuje Kali a byla uměle oplodněna. Sloník bude na začátku října pokřtěný. Kmotrem má být Leoš Mareš, který by měl slůněti vybrat africké jméno.

Na pondělí 20. září jsme se všichni moc těšili. Čekal nás výlet do ZOO Lešná. V červnu se nepodařilo akci uskutečnit, a tak jsme si hlavně přáli, aby vyšlo počasí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.