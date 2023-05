Špičková školka obhájila v dubnu Certifikaci Zelené cesty - mezinárodní titul Ekoškola platný po dobu tří let, během které může školka užívat vlajku, logo a název Ekoškola. Za příspěvek velmi děkujeme.

Školka ve Špičkách obhájila Certifikaci Zelené cesty - mezinárodní titul Ekoškola. | Foto: Se souhlasem Radky Kunovské

Když se řekne "Školka ve Špičkách", tak spoustě lidem už automaticky naskočí v hlavě různé "eko pojmy". Takto to ale nebylo vždy.

S příchodem nové paní ředitelky před čtyřmi lety, Zuzany Stejskalíkové, přivál do špičkové školky i nový vítr, který s sebou nesl velké plány na změny.

Začalo to rozsáhlou rekonstrukcí celé budovy, pokračovalo nevídaným projektem, kdy byla vlastními silami vytvořena unikátní přírodní zahrada, a pomyslná koruna byla nasazena letos na jaře, kdy za své úsilí budou pracovníci školky, děti i jejich rodiče odměněni titulem, který si opravdu zaslouží.

S novou vizí vznikl před lety Ekotým, jehož součástí jsou rodiče dětí i děti samotné. Děti se řídí takzvanými Ekokodexy, v rámci kterých se učí chovat ohleduplně k Zemi, ke svému okolí, k přírodě i k sobě navzájem.

Ve školce třídí odpad do dvanácti složek (ano, čtete správně a sami si zkuste říct, jestli by vás vůbec napadlo, že odpad lze vytřídit do tolika různých popelnic).

Nebýt paní ředitelky, která je srdcařem a tahounem špičkové školky, nic z toho se tu však neděje. Přesto nejde o one-women-show.

Má kolem sebe tým úžasných lidí, kteří ji ve všech jejích nápadech podporují a pomáhají je realizovat. Ať už jde o kolegyně, děti, jejich rodiče i prarodiče, ale i další lidi, kteří (nejen) ve Špičkách žijí.

A to byl důvod, proč se paní učitelky rozhodly Špičkovou školku zapojit do získání mezinárodního titulu. Ne pro sebe, ale pro děti, pro rodiče.

Vnímají to jako ocenění nejen své práce, ale jako ocenění přístupu dětí a rodičů - své špičkové rodiny, kterou kolem sebe budují a to je obdivuhodný přístup.

Ve zprávě z dubnového auditu se mimo jiné píše: „Kdyby se hledala vzorová Ekoškola, mateřská škola ve Špičkách by byla určitě horkým kandidátem."

Tento úspěch nás může všechny hřát a už teď se těšíme na to, až po vyhlášení v Senátu Parlamentu České republiky přivezou paní učitelky dětem Zelenou vlajku a ceduli a společně je umístí na patřičná místa.

Letošní školní rok tak děti ve Špičkové školce uzavřou opravdu slavnostně.

Radka Kunovská,

členka Ekotýmu, maminka dvou špičkových dětí

