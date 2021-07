Cesta byla sice dlouhá, ale my jsme si ji zpestřovali písničkami, pokřiky, soutěžemi a poznáváním přírody – stromů, keřů, živočichů i podle zvuků.

Děti byly plné pozitivní energie. Velkou oblibou bylo focení přírody a momentky na památku. Dělali jsme odpočinkové přestávky pro občerstvení, doplnění tekutin.

Cesta nám rychle ubíhala. Došli jsme k informativní tabuli – Hraběnčina vyhlídka – děti radostí jásaly.

Vyhlídka byla oblíbeným místem Antonie Althanové, rozené princezny z Hatzfeldtu, majitelky statku v Lipníku nad Bečvou.

Děti z MŠ Bělotín na výletě.Zdroj: Se souhlasem Aleny Paulovičové

Cesta byla do strmého kopce, náročná, ale všichni jsme ji zdárně zdolali a na vrcholu nás čekala vyhlídka s posezením, kde jsme poobědvali, co jiného, než výborný řízek od paní kuchařek. K tomu nějaká dobrůtka a bylo nám fajn.

Co takhle si bucnout do trávy a relaxovat? Ne,ne, je na čase vstát a vydat se na další cestu, a to za prasaty v oboře. Jenže, co se nestalo, děti s radostí běžely k oboře a prasata se zděšením všechna rozutekla. Po chvíli se jedno vrátilo, aby nás za všechny pozdravilo. Tak snad někdy příště.

Čas utíkal jako voda, je čas se vrátit k domovu. Přeskočit přes potůček, najít správnou stezku a už si to šineme směrem k Bělotínu.

Na závěr cesty jsme se zchladili v blízkém brodu a pomalu se vraceli do školičky, kde si děti vyzvedli rodiče.

Přiznali jsme si, že byl výlet báječný, ale také, že už nás pořádně bolí nožky.

Sláva nazdar výletu a příště opět ahoooj!

Alena Paulovičová a Eva Pitrunová,

MŠ Bělotín