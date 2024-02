Milí čtenáři, tento příspěvek vás tentokrát nebude lákat k návštěvě některého z krásných míst naší země, nebude popisovat žádnou zahradu, arboretum, zajímavou cestu, region nebo lokalitu, přesto však věřím, že vás zaujme. Ti z vás, kteří mě sledují déle, ví, že kromě focení krajiny nebo přírody, občas zavítám i do jiných vod.

Sobota v ateliéru. | Foto: Karel Machyl, se souhlasem

Je to možná tři roky, kdy jsem se poprvé přihlásil na fotografický workshop pořádaný společností Czech Art Photo. Bylo to tehdy ve Zlíně, v Baťově mrakodrapu a ústředním tématem byl portrét.

Dodnes si pamatuji na první setkání s Robertem Vano, PANEM fotografem, který nás se světem fotografie, základními principy a pravidly jejich pořizování seznamoval. Byla to jeho slova „Foť, čím chceš“, která mě tehdy povzbudila k dalšímu objevování tajemství fotografie.

Od té doby jsme se s Robertem potkali už mnohokrát. Nejen na dalších workshopech zaměřených na focení, úžasné bylo učit se od tohoto mistra také tajům platinotypie, ruční výroby originálních fotografií za použití tekuté platiny a paladia.

Všechna tato setkání, jejichž duchovním otcem je další skvělý fotograf, Martin Skřivánek, mají vždy společné téma a tím je žena. Musím také říct, že díky těmto setkáním jsem poznal spoustu správných lidí, fotografů, modelek, všech těch, kteří se kolem světa fotografie i módy točí snad celý život.

Poznal jsem nová zajímavá místa, jsem ale také rád, že právě díky těmto setkáním objevil svět fotografie i naše město Hranice. Ten pohled cizíma očima, v tomto případě očima fotografů, odhaluje mnohdy věci a krásy, které my místní vůbec nevidíme.

Pokud jmenuji Roberta Vano a Martina Skřivánka, nemohu nevzpomenout Marušku Stuchlíkovou. Je to právě ona, na jejíchž bedrech spočívá organizace workshopů, zajišťování ubytování, stravování, financování a všeho dalšího kolem. Zaslouží si velké díky.

Zpět ale k dnešnímu tématu. Fotografie tady uvedené jsou ty, které cenzura sociálních sítí neblokuje a které snad ani tady nikoho nepohorší.

Všechny byla pořízeny minulou sobotu v Martinově ateliéru v Uherském Hradišti v rámci setkání zaměřeného na umělecký akt s prvky pop artu.

Jsou na nich naše dvě společné kamarádky, modelky Iveta a Lena, které nás na většině fotografických workshopů provázejí, pózují a kterým patří také velké poděkování.

Není to vůbec snadné měnit celý den kostýmy, scény, plnit požadavky fotografů tak, aby výsledné kompozice odpovídaly jejich představám. Fotografie je umění a každý vnímáme okolní svět jinak. Fotky uvedené v přiložené galerii byly pořízeny fotoaparátem i mobilem.

Obojí nám poskytuje skvělou možnost zachytit svět kolem nás tak, jak jej vidíme my sami. To, co jedni obdivují, budou druzí zatracovat. Tak tomu bylo a bude. Mě nezbývá než doufat, že těch prvních bude v případě těchto fotografií o něco více.