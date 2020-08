V sobotu 1. srpna 2020 oslavili Sokoli z Velké 100 let od založení v roce 1920.

Sokol ve Velké oslavil stoleté výročí | Foto: Marek Beneš

Přípravy na oslavy byly pro všechny členy, ale i nečleny, náročné. Přípravy začaly už před rokem. Museli jsme zkoordinovat jak zapůjčení pódia, stanů, atrakce, tak hlavně vystoupení všech účinkujících. A to jsme netušili, že do toho přijde koronavirus a pak ještě vichřice, která polámala stromy, a ty navíc poškodily hřiště. Vše jsme díky obětavostí členů zvládli a mohli jsme zahájit závěrečné přípravy. Postavilo se pódium i stany a upravili jsme venkovní plochy kolem sokolovny. Do nově vymalovaného sálu jsme nainstalovali výstavku fotografií, poháru, medailí, historických knih, sportovního nářadí, jak toho staršího, tak toho novějšího. Na vše dohlížel originální spolkový prapor z roku 1924, který byl upevněn pod stropem.